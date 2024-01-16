16 января 2024

Над Белгородом сбили семь беспилотников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+

Над Белгородом сбили семь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородском районом сработала наша система ПВО. Сбито семь БПЛА», — написал Вячеслав Гладков в своем официальном telegram-канале. Он отметил, что пострадавших в результате атаки ВСУ нет.

В одном из поселков под Белгородом пропало электричество. В результате атаки выбило стекла жилого дома в Белгородском районе города. Глава региона отметил, что подробный осмотр разрушений проведут утром 17 января.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Над Белгородом сбили семь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Над Белгородом и Белгородском районом сработала наша система ПВО. Сбито семь БПЛА», — написал Вячеслав Гладков в своем официальном telegram-канале. Он отметил, что пострадавших в результате атаки ВСУ нет. В одном из поселков под Белгородом пропало электричество. В результате атаки выбило стекла жилого дома в Белгородском районе города. Глава региона отметил, что подробный осмотр разрушений проведут утром 17 января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...