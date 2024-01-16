Над Белгородом сбили семь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Над Белгородом и Белгородском районом сработала наша система ПВО. Сбито семь БПЛА», —
В одном из поселков под Белгородом пропало электричество. В результате атаки выбило стекла жилого дома в Белгородском районе города. Глава региона отметил, что подробный осмотр разрушений проведут утром 17 января.
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