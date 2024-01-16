Над Белгородом сбили семь беспилотников

17 января 2024 в 04:53 Размер текста - 17 +

Над Белгородом сбили семь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Над Белгородом и Белгородском районом сработала наша система ПВО. Сбито семь БПЛА», — написал Вячеслав Гладков в своем официальном telegram-канале. Он отметил, что пострадавших в результате атаки ВСУ нет. В одном из поселков под Белгородом пропало электричество. В результате атаки выбило стекла жилого дома в Белгородском районе города. Глава региона отметил, что подробный осмотр разрушений проведут утром 17 января.

Над Белгородом сбили семь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Над Белгородом и Белгородском районом сработала наша система ПВО. Сбито семь БПЛА», — написал Вячеслав Гладков в своем официальном telegram-канале. Он отметил, что пострадавших в результате атаки ВСУ нет. В одном из поселков под Белгородом пропало электричество. В результате атаки выбило стекла жилого дома в Белгородском районе города. Глава региона отметил, что подробный осмотр разрушений проведут утром 17 января.