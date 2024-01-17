Путин поручил правительству разобраться с пытками в колониях

Президент России Владимир Путин дал поручение Следственному комитету (СК) РФ принять меры по расследованию уголовных дел, связанных с пытками в российских тюрьмах. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
«Следственному комитету Российской Федерации принять меры по повышению эффективности расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с пытками и истязаниями лиц, находящихся в местах лишения свободы», — говорится в сообщении. Полный текст поручения опубликован
Ранее Путин назвал явным преступлением пытки в российских тюрьмах. По его словам, расследования нужно доводить до конца, чтобы все понимали неизбежность наказания.
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