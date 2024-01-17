Путин порекомендовал использовать ИИ при расследовании преступлений

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Заседание совета глав СНГ. Бишкек, путин владимир
Владимир Путин поручил изучить работу искусственного интеллекта в расследовании преступлений Фото:

Президент РФ Владимир Путин порекомендовал изучить работу искусственного интеллекта при расследовании преступлений и усовершенствовать ее. Об этом говорится в перечне поручений российского лидера.

«Рекомендовать <…> проанализировать практику применения технологий искусственного интеллекта при расследовании преступлений», — говорится в поручении Путина, опубликованном на сайте Кремля. Отмечается, что при необходимости нужно представить предложения по совершенствованию.

Ранее Путин заявил, что с внедрением искусственного интеллекта в разные сферы жизни человечество начинает новую главу своего существования. Он отметил, что граждане России наблюдают, как искусственный интеллект «делает более простыми и удобными многие повседневные процессы».

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Президент РФ Владимир Путин порекомендовал изучить работу искусственного интеллекта при расследовании преступлений и усовершенствовать ее. Об этом говорится в перечне поручений российского лидера. «Рекомендовать <…> проанализировать практику применения технологий искусственного интеллекта при расследовании преступлений», — говорится в поручении Путина, опубликованном на сайте Кремля. Отмечается, что при необходимости нужно представить предложения по совершенствованию. Ранее Путин заявил, что с внедрением искусственного интеллекта в разные сферы жизни человечество начинает новую главу своего существования. Он отметил, что граждане России наблюдают, как искусственный интеллект «делает более простыми и удобными многие повседневные процессы».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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