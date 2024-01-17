Путин порекомендовал использовать ИИ при расследовании преступлений

Президент РФ Владимир Путин порекомендовал изучить работу искусственного интеллекта при расследовании преступлений и усовершенствовать ее. Об этом говорится в перечне поручений российского лидера.
«Рекомендовать <…> проанализировать практику применения технологий искусственного интеллекта при расследовании преступлений», — говорится в поручении Путина, опубликованном на сайте Кремля. Отмечается, что при необходимости нужно представить предложения по совершенствованию.
Ранее Путин заявил, что с внедрением искусственного интеллекта в разные сферы жизни человечество начинает новую главу своего существования. Он отметил, что граждане России наблюдают, как искусственный интеллект «делает более простыми и удобными многие повседневные процессы».
Президент РФ Владимир Путин порекомендовал изучить работу искусственного интеллекта при расследовании преступлений и усовершенствовать ее. Об этом говорится в перечне поручений российского лидера. «Рекомендовать <…> проанализировать практику применения технологий искусственного интеллекта при расследовании преступлений», — говорится в поручении Путина, опубликованном на сайте Кремля. Отмечается, что при необходимости нужно представить предложения по совершенствованию. Ранее Путин заявил, что с внедрением искусственного интеллекта в разные сферы жизни человечество начинает новую главу своего существования. Он отметил, что граждане России наблюдают, как искусственный интеллект «делает более простыми и удобными многие повседневные процессы».