Политика Власть Путин поручил позаботиться о вдовах участников СВО, не состоявших в браке 17 января 2024 в 13:31 Размер текста - 17 + Владимир Путин поручил сдать доклад до 1 июля 2024 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский президент Владимир Путин дал поручение правительству продумать меры поддержки женщин, которые не были в браке с погибшими бойцами спецоперации, но совместно проживали, либо имеют общих детей. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля. «Правительству Российской Федерации: представить предложения о мерах поддержки <…> жен лиц, погибших (умерших) при выполнении задач специальной военной операции», — говорится в сообщении. Текст документа опубликован на сайте Кремля. Также правительство должно разработать меры для тех женщин, которые не заключали брак с участниками спецоперации, но совместно жили, вели общее хозяйство или имеют общих детей. Путин потребовал доклад до 1 июля 2024 года. Ранее президент России пообещал решить проблемы с выплатами семьям погибших участников СВО в регионах. Правительство РФ поддержало льготы для не родившихся детей ветеранов СВО. Российский президент Владимир Путин дал поручение правительству продумать меры поддержки женщин, которые не были в браке с погибшими бойцами спецоперации, но совместно проживали, либо имеют общих детей. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля. «Правительству Российской Федерации: представить предложения о мерах поддержки <…> жен лиц, погибших (умерших) при выполнении задач специальной военной операции», — говорится в сообщении. Текст документа опубликован на сайте Кремля. Также правительство должно разработать меры для тех женщин, которые не заключали брак с участниками спецоперации, но совместно жили, вели общее хозяйство или имеют общих детей. Путин потребовал доклад до 1 июля 2024 года. Ранее президент России пообещал решить проблемы с выплатами семьям погибших участников СВО в регионах. Правительство РФ поддержало льготы для не родившихся детей ветеранов СВО. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям