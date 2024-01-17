Путин поручил позаботиться о вдовах участников СВО, не состоявших в браке

Российский президент Владимир Путин дал поручение правительству продумать меры поддержки женщин, которые не были в браке с погибшими бойцами спецоперации, но совместно проживали, либо имеют общих детей. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации: представить предложения о мерах поддержки <…> жен лиц, погибших (умерших) при выполнении задач специальной военной операции», — говорится в сообщении. Текст документа опубликован
Также правительство должно разработать меры для тех женщин, которые не заключали брак с участниками спецоперации, но совместно жили, вели общее хозяйство или имеют общих детей. Путин потребовал доклад до 1 июля 2024 года.
Ранее президент России пообещал решить проблемы с выплатами семьям погибших участников СВО в регионах. Правительство РФ поддержало льготы для не родившихся детей ветеранов СВО.
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