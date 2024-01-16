В ХМАО священники по просьбе ГАИ освятили аварийные участки трасс

Священнослужители православного храма святителя Николая Чудотворца в Сургутском районе освятили наиболее аварийные участки трасс по просьбе Госавтоинспекции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства района на своей странице в соцсети «Вконтакте».
«Священнослужитель храма прочел молитвы и совершил обряд освящения на аварийных участках дорог, ведущих из Сургута в Нефтеюганск, Лянтор, Когалым и Нижневартовск, а также на трассе «Северный обход города Сургута», — сообщает Госавтоинспекция Сургутского района. В ведомстве отметили, что за две недели 2024 года на автодорогах произошло 11 аварий.
В ДТП погибли три человека, 17 получили травмы. Основные причины аварий — это выезд на встречную полосу и превышение скорости.
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