В ХМАО священники по просьбе ГАИ освятили аварийные участки трасс

Священники освятили самые опасные дороги в Сургутском районе

17 января 2024 в 15:41 Размер текста - 17 +

Священнослужители провели обряд на трассах в Сургутском районе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Священнослужители православного храма святителя Николая Чудотворца в Сургутском районе освятили наиболее аварийные участки трасс по просьбе Госавтоинспекции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства района на своей странице в соцсети «Вконтакте». «Священнослужитель храма прочел молитвы и совершил обряд освящения на аварийных участках дорог, ведущих из Сургута в Нефтеюганск, Лянтор, Когалым и Нижневартовск, а также на трассе «Северный обход города Сургута», — сообщает Госавтоинспекция Сургутского района. В ведомстве отметили, что за две недели 2024 года на автодорогах произошло 11 аварий. В ДТП погибли три человека, 17 получили травмы. Основные причины аварий — это выезд на встречную полосу и превышение скорости.

Священнослужители православного храма святителя Николая Чудотворца в Сургутском районе освятили наиболее аварийные участки трасс по просьбе Госавтоинспекции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства района на своей странице в соцсети «Вконтакте». «Священнослужитель храма прочел молитвы и совершил обряд освящения на аварийных участках дорог, ведущих из Сургута в Нефтеюганск, Лянтор, Когалым и Нижневартовск, а также на трассе «Северный обход города Сургута», — сообщает Госавтоинспекция Сургутского района. В ведомстве отметили, что за две недели 2024 года на автодорогах произошло 11 аварий. В ДТП погибли три человека, 17 получили травмы. Основные причины аварий — это выезд на встречную полосу и превышение скорости.