В ХМАО устроят цирковое шоу с роботом и белыми медведями из TikTok

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Открытая репетиция с животными в цирке. Екатеринбург , цирк, клоун, цирковое представление
Цирк из Новосибирска привезет в ХМАО шоу с роботом и белыми медведями из TikTok Фото:

Новосибирский цирк покажет в ХМАО шоу с роботами и ростовыми куклами в виде белых медведей, которые популярны в TikTok. Выступления пройдут в Нефтеюганске, Когалыме, Мегионе и других населенных пунктах региона. Об этом организаторы мероприятия сообщили на сайте цирка.

«В программе: лазерное шоу, гость программы робот „Вектор“, зеркальный Арлекин, звезды TikTok — белые медведи (аэро куклы)», — говорится в афише. На шоу также продемонстрируют трюки воздушные гимнасты, акробаты и жонглеры.

Ранее URA.RU рассказывало, что иллюзионист Александр Плотников устроил для жителей Сургута мистическое шоу с фокусами и трюками. А в Ханты-Мансийске для детей провели игровой спиритический сеанс.

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Новосибирский цирк покажет в ХМАО шоу с роботами и ростовыми куклами в виде белых медведей, которые популярны в TikTok. Выступления пройдут в Нефтеюганске, Когалыме, Мегионе и других населенных пунктах региона. Об этом организаторы мероприятия сообщили на сайте цирка. «В программе: лазерное шоу, гость программы робот „Вектор“, зеркальный Арлекин, звезды TikTok — белые медведи (аэро куклы)», — говорится в афише. На шоу также продемонстрируют трюки воздушные гимнасты, акробаты и жонглеры. Ранее URA.RU рассказывало, что иллюзионист Александр Плотников устроил для жителей Сургута мистическое шоу с фокусами и трюками. А в Ханты-Мансийске для детей провели игровой спиритический сеанс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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