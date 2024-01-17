В ХМАО устроят цирковое шоу с роботом и белыми медведями из TikTok

Новосибирский цирк покажет в ХМАО шоу с роботами и ростовыми куклами в виде белых медведей, которые популярны в TikTok. Выступления пройдут в Нефтеюганске, Когалыме, Мегионе и других населенных пунктах региона. Об этом организаторы мероприятия сообщили на сайте цирка.
«В программе: лазерное шоу, гость программы робот „Вектор“, зеркальный Арлекин, звезды TikTok — белые медведи (аэро куклы)», — говорится в афише. На шоу также продемонстрируют трюки воздушные гимнасты, акробаты и жонглеры.
Ранее URA.RU рассказывало, что иллюзионист Александр Плотников устроил для жителей Сургута мистическое шоу с фокусами и трюками. А в Ханты-Мансийске для детей провели игровой спиритический сеанс.
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