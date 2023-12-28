В Ханты-Мансийске для детей устроят спиритический сеанс

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Арт-резиденция в Ханты-Мансийске зовет детей на квест в формате спиритического сеанса Фото:

В Ханты-Мансийске детям предлагают развлечься на квесте в формате игрового спиритического сеанса, который устроят в городской арт-резиденции. Информация об этом размещена в афише, опубликованной в группе арт-резиденции в соцсети «Вконтакте».

«Тусклый свет свечей. Полутемная комната. Люди собрались здесь, чтобы вызвать дух покойного лорда. Когда здравый смысл и логика не способны найти улики, на помощь приходят потусторонние силы», — говорится в афише. Квест рассчитан на группу игроков до 40 человек.

Также в канун Нового года для детей подготовили лазерное шоу, бесплатные кинопоказы, дискотеку с конфетти и театрализованные представления. Активности будут проходить в «Резиденции Елки», которая расположена на территории выставочного комплекса «Югра-Экспо».

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске прошла игра в запертом музее. Участникам нужно было найти секретный выход из здания.

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В Ханты-Мансийске детям предлагают развлечься на квесте в формате игрового спиритического сеанса, который устроят в городской арт-резиденции. Информация об этом размещена в афише, опубликованной в группе арт-резиденции в соцсети «Вконтакте». «Тусклый свет свечей. Полутемная комната. Люди собрались здесь, чтобы вызвать дух покойного лорда. Когда здравый смысл и логика не способны найти улики, на помощь приходят потусторонние силы», — говорится в афише. Квест рассчитан на группу игроков до 40 человек. Также в канун Нового года для детей подготовили лазерное шоу, бесплатные кинопоказы, дискотеку с конфетти и театрализованные представления. Активности будут проходить в «Резиденции Елки», которая расположена на территории выставочного комплекса «Югра-Экспо». Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске прошла игра в запертом музее. Участникам нужно было найти секретный выход из здания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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