В Ханты-Мансийске для детей устроят спиритический сеанс

Арт-резиденция в Ханты-Мансийске зовет детей на квест в формате спиритического сеанса Фото: Владимир Андреев © URA.RU (фото из архива)

В Ханты-Мансийске детям предлагают развлечься на квесте в формате игрового спиритического сеанса, который устроят в городской арт-резиденции. Информация об этом размещена в афише, опубликованной в группе арт-резиденции в соцсети «Вконтакте».

«Тусклый свет свечей. Полутемная комната. Люди собрались здесь, чтобы вызвать дух покойного лорда. Когда здравый смысл и логика не способны найти улики, на помощь приходят потусторонние силы», — говорится в афише. Квест рассчитан на группу игроков до 40 человек.



Также в канун Нового года для детей подготовили лазерное шоу, бесплатные кинопоказы, дискотеку с конфетти и театрализованные представления. Активности будут проходить в «Резиденции Елки», которая расположена на территории выставочного комплекса «Югра-Экспо».



Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске прошла игра в запертом музее. Участникам нужно было найти секретный выход из здания.