Залужный проигнорировал заседание начальников генштабов НАТО, когда его ждали

18 января 2024 в 21:54 Размер текста - 17 +

Валерий Залужный не явился на заседание Совета НАТО — Украина Фото: Официальный сайт президента Украины Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный пропустил встречу начальников генштабов Североатлантического альянса в рамках Совета НАТО — Украина. При этом его визит ранее подтверждался. Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр. «Вчера военный представитель Украины при НАТО Сергей Салкуцан от имени главкома ВСУ Залужного коротко ввел нас в курс дела по оперативной ситуации», — сообщил адмирал Роб Бауэр. Его слова передает РИА Новости. До этого сообщалось, что Залужный должен был принять участие в заседании Совета НАТО — Украина. При этом главком ВСУ не в первый раз пропускает мероприятия такого характера. Первое заседание Совета НАТО-Украина на уровне начальников штабов впервые прошло 17 января 2024 года. Сам Совет был создан в июле 2023 года по итогам саммита альянса в Вильнюсе. Совет НАТО — Украина направлен на сотрудничество Украины со странами Запада по вопросам безопасности. При этом Киев продолжает добиваться полноценного вступления в альянс. На Западе ранее отмечали натянутые отношения между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Залужным. Ряд западных СМИ, например, итальянская газета IL Fatto Quotidiano даже предрекали победу Залужного над Зеленским на следующих президентских выборах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный пропустил встречу начальников генштабов Североатлантического альянса в рамках Совета НАТО — Украина. При этом его визит ранее подтверждался. Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр. «Вчера военный представитель Украины при НАТО Сергей Салкуцан от имени главкома ВСУ Залужного коротко ввел нас в курс дела по оперативной ситуации», — сообщил адмирал Роб Бауэр. Его слова передает РИА Новости. До этого сообщалось, что Залужный должен был принять участие в заседании Совета НАТО — Украина. При этом главком ВСУ не в первый раз пропускает мероприятия такого характера. Первое заседание Совета НАТО-Украина на уровне начальников штабов впервые прошло 17 января 2024 года. Сам Совет был создан в июле 2023 года по итогам саммита альянса в Вильнюсе. Совет НАТО — Украина направлен на сотрудничество Украины со странами Запада по вопросам безопасности. При этом Киев продолжает добиваться полноценного вступления в альянс. На Западе ранее отмечали натянутые отношения между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Залужным. Ряд западных СМИ, например, итальянская газета IL Fatto Quotidiano даже предрекали победу Залужного над Зеленским на следующих президентских выборах.