Министр обороны Британии заявил, что 2024 год станет переломным для Украины

15 января 2024 в 18:23 Размер текста - 17 +

2024 год станет переломным для Украины, уверен Грант Шэппс Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Нынешний год станет решающим для Украины. Об этом заявил глава минобороны Великобритании Грант Шаппс во время выступления в особняке Ланкастер-хаус. «2024 год должен стать переломным моментом. Для Украины это будет год, когда решится судьба страны. Для мира это будет самый великий год для демократии в истории, поскольку почти половина населения мира будет участвовать в выборах», — заявил Грант Шаппс. Прямой эфир выступления шел на странице минобороны Британии в X. Глава минобороны страны заявил, что Британия продолжит спонсировать Киев, так как считает военный конфликт с Россией важным. Сейчас мир, переживший Вторую Мировую войну, переходит к предвоенному времени, продолжил Шаппс. По его словам, планета находится на пороге новой эры. Он также подтвердил планы по отправке 20 тысяч военных Великобритании на восточный фланг НАТО для учений Steadfast Defender. Ранее российские военные аналитики отмечали, что в ходе учений силы НАТО могут отработать сценарий захвата части территории РФ. Они будут проходить у южного побережья Финляндии, Аландских островов и западной части Финского залива. До этого немецкий таблоид Bild сообщал, что Германия готовится к войне с Россией. В Кремле назвали данную публикацию фейком.

Нынешний год станет решающим для Украины. Об этом заявил глава минобороны Великобритании Грант Шаппс во время выступления в особняке Ланкастер-хаус. «2024 год должен стать переломным моментом. Для Украины это будет год, когда решится судьба страны. Для мира это будет самый великий год для демократии в истории, поскольку почти половина населения мира будет участвовать в выборах», — заявил Грант Шаппс. Прямой эфир выступления шел на странице минобороны Британии в X. Глава минобороны страны заявил, что Британия продолжит спонсировать Киев, так как считает военный конфликт с Россией важным. Сейчас мир, переживший Вторую Мировую войну, переходит к предвоенному времени, продолжил Шаппс. По его словам, планета находится на пороге новой эры. Он также подтвердил планы по отправке 20 тысяч военных Великобритании на восточный фланг НАТО для учений Steadfast Defender. Ранее российские военные аналитики отмечали, что в ходе учений силы НАТО могут отработать сценарий захвата части территории РФ. Они будут проходить у южного побережья Финляндии, Аландских островов и западной части Финского залива. До этого немецкий таблоид Bild сообщал, что Германия готовится к войне с Россией. В Кремле назвали данную публикацию фейком.