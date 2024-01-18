Пермский край вошел в топ-10 регионов, которые закупят БПЛА для школ. Скрин

19 января 2024 в 07:21 Размер текста - 17 +

Беспилотники закупают для образовательных целей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермский край занял девятое место в топе регионов, которые собираются закупить беспилотные летательные аппараты для образовательных целей. Всего тендеры на покупку БПЛА на сумму 1,2 миллиарда рублей разместили школы и колледжи из 52 регионов. «Школы и колледжи из 52 регионов разместили тендеры на покупку БПЛА на сумму 1,2 миллиарда рублей. Среди регионов-лидеров по сумме размещенных закупок Башкирия (14 тендеров на 411,5 миллиона рублей), Москва (37 тендеров на 181,5 миллиона рублей) и Чечня (один тендер на 74,1 миллиона рублей). Пермский край на девятом месте (два тендера на 26,7 миллиона рублей)», — сообщили «Ведомости» со ссылкой на экспертов поисково-аналитической системы «Тендерплан». В 2023 году с апреля по октябрь учебные заведения ежемесячно публиковали тендеры на общую сумму не более 128 миллионов рублей, в ноябре и декабре — на 248 и 246 миллионов рублей. Ежегодно практиковаться в управлении беспилотниками будут почти 900 обучающихся. Ранее сообщалось, что пермское предприятие АО «ОДК-СТАР» планирует построить участок со стендами для испытания беспилотников. БПЛА будут проверяться на воздействие температуры, вибрации, ударных нагрузок, статической и динамической пыли, соляного тумана и защищенность от молний. Пермский край занял девятое место в топе по закупке БПЛА для школ и колледжей «Ведомости»

Пермский край занял девятое место в топе регионов, которые собираются закупить беспилотные летательные аппараты для образовательных целей. Всего тендеры на покупку БПЛА на сумму 1,2 миллиарда рублей разместили школы и колледжи из 52 регионов. «Школы и колледжи из 52 регионов разместили тендеры на покупку БПЛА на сумму 1,2 миллиарда рублей. Среди регионов-лидеров по сумме размещенных закупок Башкирия (14 тендеров на 411,5 миллиона рублей), Москва (37 тендеров на 181,5 миллиона рублей) и Чечня (один тендер на 74,1 миллиона рублей). Пермский край на девятом месте (два тендера на 26,7 миллиона рублей)», — сообщили «Ведомости» со ссылкой на экспертов поисково-аналитической системы «Тендерплан». В 2023 году с апреля по октябрь учебные заведения ежемесячно публиковали тендеры на общую сумму не более 128 миллионов рублей, в ноябре и декабре — на 248 и 246 миллионов рублей. Ежегодно практиковаться в управлении беспилотниками будут почти 900 обучающихся. Ранее сообщалось, что пермское предприятие АО «ОДК-СТАР» планирует построить участок со стендами для испытания беспилотников. БПЛА будут проверяться на воздействие температуры, вибрации, ударных нагрузок, статической и динамической пыли, соляного тумана и защищенность от молний.