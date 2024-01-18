18 января 2024

Пермский край вошел в топ-10 регионов, которые закупят БПЛА для школ. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Дрон, квадрокоптер, бпла. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Беспилотники закупают для образовательных целей Фото:

Пермский край занял девятое место в топе регионов, которые собираются закупить беспилотные летательные аппараты для образовательных целей. Всего тендеры на покупку БПЛА на сумму 1,2 миллиарда рублей разместили школы и колледжи из 52 регионов.

«Школы и колледжи из 52 регионов разместили тендеры на покупку БПЛА на сумму 1,2 миллиарда рублей. Среди регионов-лидеров по сумме размещенных закупок Башкирия (14 тендеров на 411,5 миллиона рублей), Москва (37 тендеров на 181,5 миллиона рублей) и Чечня (один тендер на 74,1 миллиона рублей). Пермский край на девятом месте (два тендера на 26,7 миллиона рублей)», — сообщили «Ведомости» со ссылкой на экспертов поисково-аналитической системы «Тендерплан».

В 2023 году с апреля по октябрь учебные заведения ежемесячно публиковали тендеры на общую сумму не более 128 миллионов рублей, в ноябре и декабре — на 248 и 246 миллионов рублей. Ежегодно практиковаться в управлении беспилотниками будут почти 900 обучающихся.

Ранее сообщалось, что пермское предприятие АО «ОДК-СТАР» планирует построить участок со стендами для испытания беспилотников. БПЛА будут проверяться на воздействие температуры, вибрации, ударных нагрузок, статической и динамической пыли, соляного тумана и защищенность от молний.

Пермский край занял девятое место в топе по закупке БПЛА для школ и колледжей
Пермский край занял девятое место в топе по закупке БПЛА для школ и колледжей

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Пермский край занял девятое место в топе регионов, которые собираются закупить беспилотные летательные аппараты для образовательных целей. Всего тендеры на покупку БПЛА на сумму 1,2 миллиарда рублей разместили школы и колледжи из 52 регионов. «Школы и колледжи из 52 регионов разместили тендеры на покупку БПЛА на сумму 1,2 миллиарда рублей. Среди регионов-лидеров по сумме размещенных закупок Башкирия (14 тендеров на 411,5 миллиона рублей), Москва (37 тендеров на 181,5 миллиона рублей) и Чечня (один тендер на 74,1 миллиона рублей). Пермский край на девятом месте (два тендера на 26,7 миллиона рублей)», — сообщили «Ведомости» со ссылкой на экспертов поисково-аналитической системы «Тендерплан». В 2023 году с апреля по октябрь учебные заведения ежемесячно публиковали тендеры на общую сумму не более 128 миллионов рублей, в ноябре и декабре — на 248 и 246 миллионов рублей. Ежегодно практиковаться в управлении беспилотниками будут почти 900 обучающихся. Ранее сообщалось, что пермское предприятие АО «ОДК-СТАР» планирует построить участок со стендами для испытания беспилотников. БПЛА будут проверяться на воздействие температуры, вибрации, ударных нагрузок, статической и динамической пыли, соляного тумана и защищенность от молний.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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