В Перми появится испытательный полигон для беспилотников

В Перми построят стенды для испытания дронов Фото: URA.RU © URA.RU

Пермское предприятие АО «ОДК-СТАР» планирует построить на площадке кампуса «Будущее Пармы» полигон со стендами для испытания агрегатов беспилотников. Там же будет проходить подготовка профильных кадров. Информация об этом опубликована на сайте губернатора и правительства Пермского края.

«На полигоне будут расположены стенды для испытаний агрегатов беспилотных авиационных систем. Они будут проверяться на воздействие температуры, вибрации, ударных нагрузок, статической и динамической пыли, соляного тумана, а также для проверки на молниезащищенность», — указано на сайте.

АО «ОДК-СТАР» является единственным в России центром компетенции в области разработки, производства и сервисного обслуживания комплексных систем топливопитания и управления газотурбинными двигателями. Предприятие находится в Перми.

Ранее в Перми провели гонки дронов в формате симулятора. Это инновационный вид спорта, в рамках которого участники демонстрируют умение управлять летающим дроном, преодолевая различные элементы трассы.