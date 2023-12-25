25 декабря 2023

В Перми появится испытательный полигон для беспилотников

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка операторов FPV-дронов. Екатеринбург, бпла, беспилотник, дрон химера, fpv дрон, фпв дрон
В Перми построят стенды для испытания дронов Фото:

Пермское предприятие АО «ОДК-СТАР» планирует построить на площадке кампуса «Будущее Пармы» полигон со стендами для испытания агрегатов беспилотников. Там же будет проходить подготовка профильных кадров. Информация об этом опубликована на сайте губернатора и правительства Пермского края.

«На полигоне будут расположены стенды для испытаний агрегатов беспилотных авиационных систем. Они будут проверяться на воздействие температуры, вибрации, ударных нагрузок, статической и динамической пыли, соляного тумана, а также для проверки на молниезащищенность», — указано на сайте.

АО «ОДК-СТАР» является единственным в России центром компетенции в области разработки, производства и сервисного обслуживания комплексных систем топливопитания и управления газотурбинными двигателями. Предприятие находится в Перми.

Ранее в Перми провели гонки дронов в формате симулятора. Это инновационный вид спорта, в рамках которого участники демонстрируют умение управлять летающим дроном, преодолевая различные элементы трассы.

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Пермское предприятие АО «ОДК-СТАР» планирует построить на площадке кампуса «Будущее Пармы» полигон со стендами для испытания агрегатов беспилотников. Там же будет проходить подготовка профильных кадров. Информация об этом опубликована на сайте губернатора и правительства Пермского края. «На полигоне будут расположены стенды для испытаний агрегатов беспилотных авиационных систем. Они будут проверяться на воздействие температуры, вибрации, ударных нагрузок, статической и динамической пыли, соляного тумана, а также для проверки на молниезащищенность», — указано на сайте. АО «ОДК-СТАР» является единственным в России центром компетенции в области разработки, производства и сервисного обслуживания комплексных систем топливопитания и управления газотурбинными двигателями. Предприятие находится в Перми. Ранее в Перми провели гонки дронов в формате симулятора. Это инновационный вид спорта, в рамках которого участники демонстрируют умение управлять летающим дроном, преодолевая различные элементы трассы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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