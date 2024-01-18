В ХМАО лесник пойдет под суд из-за коррупционного скандала

Лесничий в Советском районе подписал акт о приемке лесовосстановительных работ без выезда на лесной участок. За это ему грозит ответственность по 292 и 285 статьям УК РФ «служебный подлог» и «злоупотребление должностными полномочиями», сообщает прокуратура ХМАО.
«В мае 2023 года обвиняемый, исполняя служебные обязанности, без замечаний, не выезжая на лесной участок, подписал акт о приемке выполненных работ по лесовосстановлению на территории Таежного участкового лесничества в Советском районе, составленный предпринимателем-лесопользователем», — сообщает прокуратура. При этом работы предпринимателем были выполнены некачественно.
В СК ХМАО добавили, что в результате действий лесничего были скрыты нарушения проектных показателей и искажены результаты о выполненной работе. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения.
Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура ХМАО накажет нефтяников за загрязнение почвы. Загрязнение земли было выявлено на территории Восточно-Вуемского участка в Нефтеюганском районе.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.