18 января 2024

В ХМАО лесник пойдет под суд из-за коррупционного скандала

В ХМАО против лесничего возбуждено уголовное дело за служебный подлог
© Служба новостей «URA.RU»
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Берёзовское лесничество г. Берёзовский , патруль, лесник, полицеский
Лесничему грозит срок за служебный подлог Фото:

Лесничий в Советском районе подписал акт о приемке лесовосстановительных работ без выезда на лесной участок. За это ему грозит ответственность по 292 и 285 статьям УК РФ «служебный подлог» и «злоупотребление должностными полномочиями», сообщает прокуратура ХМАО.

«В мае 2023 года обвиняемый, исполняя служебные обязанности, без замечаний, не выезжая на лесной участок, подписал акт о приемке выполненных работ по лесовосстановлению на территории Таежного участкового лесничества в Советском районе, составленный предпринимателем-лесопользователем», — сообщает прокуратура. При этом работы предпринимателем были выполнены некачественно.

В СК ХМАО добавили, что в результате действий лесничего были скрыты нарушения проектных показателей и искажены результаты о выполненной работе. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура ХМАО накажет нефтяников за загрязнение почвы. Загрязнение земли было выявлено на территории Восточно-Вуемского участка в Нефтеюганском районе.

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Лесничий в Советском районе подписал акт о приемке лесовосстановительных работ без выезда на лесной участок. За это ему грозит ответственность по 292 и 285 статьям УК РФ «служебный подлог» и «злоупотребление должностными полномочиями», сообщает прокуратура ХМАО. «В мае 2023 года обвиняемый, исполняя служебные обязанности, без замечаний, не выезжая на лесной участок, подписал акт о приемке выполненных работ по лесовосстановлению на территории Таежного участкового лесничества в Советском районе, составленный предпринимателем-лесопользователем», — сообщает прокуратура. При этом работы предпринимателем были выполнены некачественно. В СК ХМАО добавили, что в результате действий лесничего были скрыты нарушения проектных показателей и искажены результаты о выполненной работе. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура ХМАО накажет нефтяников за загрязнение почвы. Загрязнение земли было выявлено на территории Восточно-Вуемского участка в Нефтеюганском районе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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