В ХМАО лесник пойдет под суд из-за коррупционного скандала

В ХМАО против лесничего возбуждено уголовное дело за служебный подлог

19 января 2024 в 10:01 Размер текста - 17 +

Лесничему грозит срок за служебный подлог Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Лесничий в Советском районе подписал акт о приемке лесовосстановительных работ без выезда на лесной участок. За это ему грозит ответственность по 292 и 285 статьям УК РФ «служебный подлог» и «злоупотребление должностными полномочиями», сообщает прокуратура ХМАО. «В мае 2023 года обвиняемый, исполняя служебные обязанности, без замечаний, не выезжая на лесной участок, подписал акт о приемке выполненных работ по лесовосстановлению на территории Таежного участкового лесничества в Советском районе, составленный предпринимателем-лесопользователем», — сообщает прокуратура. При этом работы предпринимателем были выполнены некачественно. В СК ХМАО добавили, что в результате действий лесничего были скрыты нарушения проектных показателей и искажены результаты о выполненной работе. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура ХМАО накажет нефтяников за загрязнение почвы. Загрязнение земли было выявлено на территории Восточно-Вуемского участка в Нефтеюганском районе.

Лесничий в Советском районе подписал акт о приемке лесовосстановительных работ без выезда на лесной участок. За это ему грозит ответственность по 292 и 285 статьям УК РФ «служебный подлог» и «злоупотребление должностными полномочиями», сообщает прокуратура ХМАО. «В мае 2023 года обвиняемый, исполняя служебные обязанности, без замечаний, не выезжая на лесной участок, подписал акт о приемке выполненных работ по лесовосстановлению на территории Таежного участкового лесничества в Советском районе, составленный предпринимателем-лесопользователем», — сообщает прокуратура. При этом работы предпринимателем были выполнены некачественно. В СК ХМАО добавили, что в результате действий лесничего были скрыты нарушения проектных показателей и искажены результаты о выполненной работе. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура ХМАО накажет нефтяников за загрязнение почвы. Загрязнение земли было выявлено на территории Восточно-Вуемского участка в Нефтеюганском районе.