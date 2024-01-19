Посетителям фитнес-клуба неприятно соседство с насекомыми (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Клиенты модного фитнес-клуба Green Fitness в центре Екатеринбурга пожаловались, что раздевалки и коридоры спортзала атаковали тараканы. Видео они поделились с URA.RU.

«Очень неприятное зрелище. Подошла к администрации зала, рассказала про бегающих тараканов, но девушки на ресепшен отреагировали на это спокойно. Сказали, что руководство в курсе и ситуация на контроле», — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, администраторы предполагают, что насекомые прибегают в спортзал от другого арендатора ТЦ «Гринвич» — фудкорта, который расположен этажом выше. Якобы многочисленные попытки потравить вредителей успехом не увенчались.

«Все дело в том, что наш фитнес-клуб находится под фудкортом Estory, где каждую пятницу проводится дезинсекция, так же как и у нас. После обращения, мы приняли меры и отреагировали на сложившуюся ситуацию. Дезинсекция территории будет проводиться чаще», — сказали агентству в спортклубе.

В свою очередь фудкорт заявил корреспонденту, что предположение соседей порочит их репутацию. «Очень жаль, что коллеги связывают такую проблему с фудмаркетом Estory. Это порочит нашу репутацию. Обработки пространства от насекомых проходят своевременно: раз в две недели. Мы держим данный вопрос на строгом контроле», — ответили представители кулинарной площадки.