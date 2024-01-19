19 января 2024

Модный фитнес-клуб в центре Екатеринбурга атаковали тараканы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Жилой квартал "Нагорный". Екатеринбург, девушка, зал, тренажер, спортзал, тренировка, беговая дорожка, зож, бег, ходьба
Посетителям фитнес-клуба неприятно соседство с насекомыми (архивное фото) Фото:

Клиенты модного фитнес-клуба Green Fitness в центре Екатеринбурга пожаловались, что раздевалки и коридоры спортзала атаковали тараканы. Видео они поделились с URA.RU.

«Очень неприятное зрелище. Подошла к администрации зала, рассказала про бегающих тараканов, но девушки на ресепшен отреагировали на это спокойно. Сказали, что руководство в курсе и ситуация на контроле», — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, администраторы предполагают, что насекомые прибегают в спортзал от другого арендатора ТЦ «Гринвич» — фудкорта, который расположен этажом выше. Якобы многочисленные попытки потравить вредителей успехом не увенчались.

«Все дело в том, что наш фитнес-клуб находится под фудкортом Estory, где каждую пятницу проводится дезинсекция, так же как и у нас. После обращения, мы приняли меры и отреагировали на сложившуюся ситуацию. Дезинсекция территории будет проводиться чаще», — сказали агентству в спортклубе.

В свою очередь фудкорт заявил корреспонденту, что предположение соседей порочит их репутацию. «Очень жаль, что коллеги связывают такую проблему с фудмаркетом Estory. Это порочит нашу репутацию. Обработки пространства от насекомых проходят своевременно: раз в две недели. Мы держим данный вопрос на строгом контроле», — ответили представители кулинарной площадки.

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Клиенты модного фитнес-клуба Green Fitness в центре Екатеринбурга пожаловались, что раздевалки и коридоры спортзала атаковали тараканы. Видео они поделились с URA.RU. «Очень неприятное зрелище. Подошла к администрации зала, рассказала про бегающих тараканов, но девушки на ресепшен отреагировали на это спокойно. Сказали, что руководство в курсе и ситуация на контроле», — рассказала собеседница агентства. По ее словам, администраторы предполагают, что насекомые прибегают в спортзал от другого арендатора ТЦ «Гринвич» — фудкорта, который расположен этажом выше. Якобы многочисленные попытки потравить вредителей успехом не увенчались. «Все дело в том, что наш фитнес-клуб находится под фудкортом Estory, где каждую пятницу проводится дезинсекция, так же как и у нас. После обращения, мы приняли меры и отреагировали на сложившуюся ситуацию. Дезинсекция территории будет проводиться чаще», — сказали агентству в спортклубе. В свою очередь фудкорт заявил корреспонденту, что предположение соседей порочит их репутацию. «Очень жаль, что коллеги связывают такую проблему с фудмаркетом Estory. Это порочит нашу репутацию. Обработки пространства от насекомых проходят своевременно: раз в две недели. Мы держим данный вопрос на строгом контроле», — ответили представители кулинарной площадки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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