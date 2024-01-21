21 января 2024

Мэрия Копейска просит епархию поделиться землей

© Служба новостей «URA.RU»
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В копейском селе Синеглазово построят детскую спортплощадку Фото:

Мэрия Копейска (Челябинская область) попросила епархию выделить участок земли для строительства детской спортивной площадки в копейском селе Синеглазово. Об этом 22 января на аппаратном совещании заявил первый вице-мэр Копейска Николай Сазонов.

«Рассматривалось три участка для строительства детской площадки. Первый не годится, поскольку находится в затопляемой зоне, второй — далеко от центра. Идеально подошел бы участок возле церкви, но он находится на земле, принадлежащей епархии», — заявил Сазонов.

По его словам, письмо в епархию со стороны администрации Копейска уже направлено. Мэр Копейска Андрей Фалейчик поддержал этот вариант, заметив, что нужно плотно проработать вопрос с епархией для того, чтобы детская площадка появилась в центре Синеглазово.

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Мэрия Копейска (Челябинская область) попросила епархию выделить участок земли для строительства детской спортивной площадки в копейском селе Синеглазово. Об этом 22 января на аппаратном совещании заявил первый вице-мэр Копейска Николай Сазонов. «Рассматривалось три участка для строительства детской площадки. Первый не годится, поскольку находится в затопляемой зоне, второй — далеко от центра. Идеально подошел бы участок возле церкви, но он находится на земле, принадлежащей епархии», — заявил Сазонов. По его словам, письмо в епархию со стороны администрации Копейска уже направлено. Мэр Копейска Андрей Фалейчик поддержал этот вариант, заметив, что нужно плотно проработать вопрос с епархией для того, чтобы детская площадка появилась в центре Синеглазово.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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