Мэрия Копейска просит епархию поделиться землей

22 января 2024 в 11:52 Размер текста - 17 +

В копейском селе Синеглазово построят детскую спортплощадку Фото: Размик Закарян © URA.RU Мэрия Копейска (Челябинская область) попросила епархию выделить участок земли для строительства детской спортивной площадки в копейском селе Синеглазово. Об этом 22 января на аппаратном совещании заявил первый вице-мэр Копейска Николай Сазонов. «Рассматривалось три участка для строительства детской площадки. Первый не годится, поскольку находится в затопляемой зоне, второй — далеко от центра. Идеально подошел бы участок возле церкви, но он находится на земле, принадлежащей епархии», — заявил Сазонов. По его словам, письмо в епархию со стороны администрации Копейска уже направлено. Мэр Копейска Андрей Фалейчик поддержал этот вариант, заметив, что нужно плотно проработать вопрос с епархией для того, чтобы детская площадка появилась в центре Синеглазово.

Мэрия Копейска (Челябинская область) попросила епархию выделить участок земли для строительства детской спортивной площадки в копейском селе Синеглазово. Об этом 22 января на аппаратном совещании заявил первый вице-мэр Копейска Николай Сазонов. «Рассматривалось три участка для строительства детской площадки. Первый не годится, поскольку находится в затопляемой зоне, второй — далеко от центра. Идеально подошел бы участок возле церкви, но он находится на земле, принадлежащей епархии», — заявил Сазонов. По его словам, письмо в епархию со стороны администрации Копейска уже направлено. Мэр Копейска Андрей Фалейчик поддержал этот вариант, заметив, что нужно плотно проработать вопрос с епархией для того, чтобы детская площадка появилась в центре Синеглазово.