22 января 2024

Челябинцы вместо квартир начали скупать комнаты

В Челябинске в 2023 году стали продавать на 23% меньше комнат
© Служба новостей «URA.RU»
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Дом по ул. Ставропольская 1 , который экстренно расселяют. Тюмень, коридор, мрак, открытая дверь, двери, общежитие, ставропольская 1
Стоимость комнат в Челябинске в среднем составляет 600 тысяч рублей Фото:

В Челябинске в 2023 по сравнению с 2022 годом количество предложений о продаже комнат снизилось на 23%. Средняя стоимость этого вида недвижимости за год выросла с 540 до 600 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимости».

«В Челябинске в 2023 году в сравнении с 2022 объем предложения комнат сократился на 23%. Средняя стоимость таких объектов по итогам 2023 года составила 600 000 рублей, в сравнении с 2022 годом она выросла на 11% — с 540 тысяч рублей», — сообщается на сайте.

По итогам 2023 года в Челябинске в продаже насчитываются почти три тысячи комнат. В сравнении с 2022 годом объем предложения таких объектов сократился на 23%. Особенность этого сегмента жилья состоит в том, что он редко пополняется новыми предложениями.

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В Челябинске в 2023 по сравнению с 2022 годом количество предложений о продаже комнат снизилось на 23%. Средняя стоимость этого вида недвижимости за год выросла с 540 до 600 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимости». «В Челябинске в 2023 году в сравнении с 2022 объем предложения комнат сократился на 23%. Средняя стоимость таких объектов по итогам 2023 года составила 600 000 рублей, в сравнении с 2022 годом она выросла на 11% — с 540 тысяч рублей», — сообщается на сайте. По итогам 2023 года в Челябинске в продаже насчитываются почти три тысячи комнат. В сравнении с 2022 годом объем предложения таких объектов сократился на 23%. Особенность этого сегмента жилья состоит в том, что он редко пополняется новыми предложениями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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