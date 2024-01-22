Челябинцы вместо квартир начали скупать комнаты

В Челябинске в 2023 по сравнению с 2022 годом количество предложений о продаже комнат снизилось на 23%. Средняя стоимость этого вида недвижимости за год выросла с 540 до 600 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимости».
«В Челябинске в 2023 году в сравнении с 2022 объем предложения комнат сократился на 23%. Средняя стоимость таких объектов по итогам 2023 года составила 600 000 рублей, в сравнении с 2022 годом она выросла на 11% — с 540 тысяч рублей», — сообщается на сайте.
По итогам 2023 года в Челябинске в продаже насчитываются почти три тысячи комнат. В сравнении с 2022 годом объем предложения таких объектов сократился на 23%. Особенность этого сегмента жилья состоит в том, что он редко пополняется новыми предложениями.
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