22 января 2024

В ХМАО спасатели жалуются на лишение материальной помощи к отпуску

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели лишились материальной помощи к отпуску Фото:

Сотрудники «Центроспаса-Югории» в Кондинском районе лишились материальной помощи к отпуску из-за нового положения об оплате труда. Об этом URA.RU рассказал один из сотрудников на правах анонимности.

«Новое положение должно вступить в силу с 1 апреля. Но выплаты [матпомощи к отпускным] почему-то приостановили тем отпускникам, которые идут в отпуск до апреля. Не понятно, на каких основаниях», — рассказал инсайдер.

По словам источника, по старому положению отпускные выплачивались из двух фондов оплаты труда — спасатели к отпуску получали две полные зарплаты со всеми положенными начислениями. Новое положение предусматривает выплату лишь двух окладов с начислением северных, но без выслуги лет.

«Потеряли не просто выслугу лет, а все начисления, которые на нее идут», — рассказал источник. Сотрудники «Центроспаса» хотели успеть пойти в отпуск до апреля и получить матпомощь по старому положению, однако денег они не получили, их уведомили, что выплаты приостановлены, добавил инсайдер.

URA.RU направило запрос в департамент региональной безопасности. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее агентство сообщало, что в ХМАО сотрудники «Центроспас-Югории» жалуются на урезание зарплат. Пожарные потеряли 30% от своего годового заработка из-за нового положения

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Сотрудники «Центроспаса-Югории» в Кондинском районе лишились материальной помощи к отпуску из-за нового положения об оплате труда. Об этом URA.RU рассказал один из сотрудников на правах анонимности. «Новое положение должно вступить в силу с 1 апреля. Но выплаты [матпомощи к отпускным] почему-то приостановили тем отпускникам, которые идут в отпуск до апреля. Не понятно, на каких основаниях», — рассказал инсайдер. По словам источника, по старому положению отпускные выплачивались из двух фондов оплаты труда — спасатели к отпуску получали две полные зарплаты со всеми положенными начислениями. Новое положение предусматривает выплату лишь двух окладов с начислением северных, но без выслуги лет. «Потеряли не просто выслугу лет, а все начисления, которые на нее идут», — рассказал источник. Сотрудники «Центроспаса» хотели успеть пойти в отпуск до апреля и получить матпомощь по старому положению, однако денег они не получили, их уведомили, что выплаты приостановлены, добавил инсайдер. URA.RU направило запрос в департамент региональной безопасности. На момент публикации ответ не поступил. Ранее агентство сообщало, что в ХМАО сотрудники «Центроспас-Югории» жалуются на урезание зарплат. Пожарные потеряли 30% от своего годового заработка из-за нового положения
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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