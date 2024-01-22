В Екатеринбурге свадьба азербайджанцев закончилась гонками на роскошных машинах. Видео

23 января 2024 в 15:42 Размер текста - 17 +

Премиальные автомобили проехались по улицам Уралмаша (Архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге азербайджанцы на Geländewagen, Land Cruiser и Hummer устроили свадебный автопробег. Парад дорогостоящих иномарок прошел на Уралмаше. «Была азербайджанская свадьба. В кортеже были три или четыре „Хаммера“, два „Гелендвагена“ и другие машины. На свадьбе было 600 гостей», — пишет Е1. Одним из участников свадебного автопробега якобы был Эльхан Гараев, участник праймериз «Единой России» к выборам в областное заксобрание. Гараев выдвигал свою кандидатуру в Орджоникидзевском округе. Там он соперничал с действующим депутатом Владимиром Смирновым. Редакция URA.RU не располагает контактами участников свадебного автопробега. Агентство готово предоставить им возможность высказаться.

В Екатеринбурге азербайджанцы на Geländewagen, Land Cruiser и Hummer устроили свадебный автопробег. Парад дорогостоящих иномарок прошел на Уралмаше. «Была азербайджанская свадьба. В кортеже были три или четыре „Хаммера“, два „Гелендвагена“ и другие машины. На свадьбе было 600 гостей», — пишет Е1. Одним из участников свадебного автопробега якобы был Эльхан Гараев, участник праймериз «Единой России» к выборам в областное заксобрание. Гараев выдвигал свою кандидатуру в Орджоникидзевском округе. Там он соперничал с действующим депутатом Владимиром Смирновым. Редакция URA.RU не располагает контактами участников свадебного автопробега. Агентство готово предоставить им возможность высказаться.