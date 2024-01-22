В Екатеринбурге азербайджанцы на Geländewagen, Land Cruiser и Hummer устроили свадебный автопробег. Парад дорогостоящих иномарок прошел на Уралмаше.
«Была азербайджанская свадьба. В кортеже были три или четыре „Хаммера“, два „Гелендвагена“ и другие машины. На свадьбе было 600 гостей», — пишет Е1.
Одним из участников свадебного автопробега якобы был Эльхан Гараев, участник праймериз «Единой России» к выборам в областное заксобрание. Гараев выдвигал свою кандидатуру в Орджоникидзевском округе. Там он соперничал с действующим депутатом Владимиром Смирновым.
Редакция URA.RU не располагает контактами участников свадебного автопробега. Агентство готово предоставить им возможность высказаться.
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