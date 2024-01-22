22 января 2024

В Екатеринбурге свадьба азербайджанцев закончилась гонками на роскошных машинах. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Майк Тайсон и Константин Цзю в Екатеринбурге, инвалид, партия единая россия, хаммер, hummer
Премиальные автомобили проехались по улицам Уралмаша (Архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге азербайджанцы на Geländewagen, Land Cruiser и Hummer устроили свадебный автопробег. Парад дорогостоящих иномарок прошел на Уралмаше.

«Была азербайджанская свадьба. В кортеже были три или четыре „Хаммера“, два „Гелендвагена“ и другие машины. На свадьбе было 600 гостей», — пишет Е1.

Одним из участников свадебного автопробега якобы был Эльхан Гараев, участник праймериз «Единой России» к выборам в областное заксобрание. Гараев выдвигал свою кандидатуру в Орджоникидзевском округе. Там он соперничал с действующим депутатом Владимиром Смирновым.

Редакция URA.RU не располагает контактами участников свадебного автопробега. Агентство готово предоставить им возможность высказаться.

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В Екатеринбурге азербайджанцы на Geländewagen, Land Cruiser и Hummer устроили свадебный автопробег. Парад дорогостоящих иномарок прошел на Уралмаше. «Была азербайджанская свадьба. В кортеже были три или четыре „Хаммера“, два „Гелендвагена“ и другие машины. На свадьбе было 600 гостей», — пишет Е1. Одним из участников свадебного автопробега якобы был Эльхан Гараев, участник праймериз «Единой России» к выборам в областное заксобрание. Гараев выдвигал свою кандидатуру в Орджоникидзевском округе. Там он соперничал с действующим депутатом Владимиром Смирновым. Редакция URA.RU не располагает контактами участников свадебного автопробега. Агентство готово предоставить им возможность высказаться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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