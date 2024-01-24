Силовики рассказали, как погиб месячный малыш в Первоуральске

МВД: младенец в Первоуральске погиб под боком у матери
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Трагедия с младенцем произошла 21 января (архивное фото) Фото:

Тело месячного ребенка в Первоуральске (Свердловская область) заметила мать, которая спала рядом. Она же и вызвала скорую помощь, сообщил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

«В тот роковой вечер, когда нашли его тело без признаков жизни, родители, когда малыш уснул, стали распивать пиво в честь первой даты со дня рождения. Затем мама легла на диван рядом с малышом и уснула, а проснувшись, почувствовала, что ребенок не дышит, после чего вызвала „неотложку“», — пояснил Горелых.

По его словам, врачи пытались реанимировать мальчика, но не смогли. Материалы дела направлены в СК. В отношении родителей заведено дело за ненадлежащее воспитание ребенка.

В семье было трое детей. Старшей дочери — 16 лет. Ранее семья уже стояла на учете за то, что их ребенок прогуливал школу. Трагедия произошла вечером 21 января в квартире на Пролетарской в Первоуральске. Тело малыша направлено на судмедэкспертизу, пояснил агентству старший помощник руководителя регионального СК Александр Шульга.

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Тело месячного ребенка в Первоуральске (Свердловская область) заметила мать, которая спала рядом. Она же и вызвала скорую помощь, сообщил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «В тот роковой вечер, когда нашли его тело без признаков жизни, родители, когда малыш уснул, стали распивать пиво в честь первой даты со дня рождения. Затем мама легла на диван рядом с малышом и уснула, а проснувшись, почувствовала, что ребенок не дышит, после чего вызвала „неотложку“», — пояснил Горелых. По его словам, врачи пытались реанимировать мальчика, но не смогли. Материалы дела направлены в СК. В отношении родителей заведено дело за ненадлежащее воспитание ребенка. В семье было трое детей. Старшей дочери — 16 лет. Ранее семья уже стояла на учете за то, что их ребенок прогуливал школу. Трагедия произошла вечером 21 января в квартире на Пролетарской в Первоуральске. Тело малыша направлено на судмедэкспертизу, пояснил агентству старший помощник руководителя регионального СК Александр Шульга.
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© Служба новостей «URA.RU»
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