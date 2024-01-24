Инфляция в Челябинской области за 2023 год была ниже общероссийской

К концу года так же как и по всей стране в Челябинской области подорожали яйца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Годовая инфляция в 2023 году в Челябинской области составила 7,31%, этот показатель в среднем ниже федерального — 7,42%. Об этом рассказали в Банке России, комментируя итоги инфляцию по регионам страны.

«Годовая инфляция в Челябинской области практически не изменилась и составила 7,31% в декабре после 7,29% в ноябре. Это выше показателя по Уральскому федеральному округу (6,36%), но ниже уровня инфляции по стране в целом (7,42%)», — приводят свои расчеты аналитики Банка России на своем сайте . Больше всего подорожали продовольственные и непродовольственные товары, при этом меньшими темпами росла цена на услуги.

В 2023 году серьезно подросли в цене яйца и мясопродукты. Причинами, по мнению аналитиков Банка России, были повышение издержек животноводства на индексацию зарплаты работникам, содержание и обслуживание импортного оборудования, а также рост закупа на корма. На территории Челябинской области проходила реконструкция производственных мощностей на крупной птицефабрике — это привело к сокращению выпускаемой продукции и, как следствие, удорожанию яиц.

В жилищно-коммунальной сфере в прошлом году не пересматривались тарифы, это привело к замедлению темпов роста на услуги. Для жителей Южного Урала появилась возможность посещать больше других стран прямыми рейсами из Челябинска, что замедлило рост стоимости отдыха за границей для челябинцев.