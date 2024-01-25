Найден дом, в котором жили родители Путина во время блокады Ленинграда

Владимир Путин жил на набережной Обводного канала во времена блокады Ленинграда (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Родители президента РФ Владимира Путина в начале Великой Отечественной войны жили на набережной Обводного канала, 47, кв. 17 (сегодня это дом номер 57), пока их не эвакуировали из блокадного Ленинграда 11 июля 1942 года. Об этом рассказал исследователь Валерий Григорчук. Ранее считалось, что семья жила в доме номер 97 (сейчас 121).

«На Обводном, 47, квартира 17, Мария Ивановна Путина была прописана с 19 января 1942 года», — сообщило издание «Фонтанка», ссылаясь на исследователя Григорчука. Отмечается, что муж Марии в это время лечился в госпитале после ранения, его прописали по тому же адресу после выписки.

Как сообщило издание, дети в то время прописки не имели. Однако то, что Витя (старший брат Владимира Путина) жил в этом доме с родителями, подтверждается обнаруженными Григорчуком записями в архивных документах на эвакуацию.

В 2012 году Владимир Путин рассказывал, что его брат погиб в блокаду Ленинграда. По его словам, в 1942 детей забирали из семей для спасения, однако Витя заболел дифтеритом и умер. При этом место его захоронения семье не сообщили.