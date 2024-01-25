RT: задержан петербуржец, признавшийся в поджоге склада Wildberries

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Открытие Чижика от X5 Пятерочка. Екатеринбург, wildberries, ягодки
Содрудники следкома задержали сотрудника Wildberries Фото:

Сотрудника Wildberries, который признался в поджоге склада в Шушарах, задержали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил RT.

«СК задержал в Петербурге сотрудника Wildberries, признавшегося в поджоге склада в Шушарах», — рассказал RT источник. Об этом написали в telegram-канале.

Ранее один из сотрудников склада Wildberries в Шушарах сразу после пожара признался, что это он его поджег 13 января. После этого он удалил свой аккаунт. Тогда участники чата передали информацию в компетентные органы.

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Сотрудника Wildberries, который признался в поджоге склада в Шушарах, задержали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил RT. «СК задержал в Петербурге сотрудника Wildberries, признавшегося в поджоге склада в Шушарах», — рассказал RT источник. Об этом написали в telegram-канале. Ранее один из сотрудников склада Wildberries в Шушарах сразу после пожара признался, что это он его поджег 13 января. После этого он удалил свой аккаунт. Тогда участники чата передали информацию в компетентные органы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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