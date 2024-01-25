RT: задержан петербуржец, признавшийся в поджоге склада Wildberries

Содрудники следкома задержали сотрудника Wildberries
Сотрудника Wildberries, который признался в поджоге склада в Шушарах, задержали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил RT.
«СК задержал в Петербурге сотрудника Wildberries, признавшегося в поджоге склада в Шушарах», — рассказал RT источник. Об этом написали в telegram-канале.
Ранее один из сотрудников склада Wildberries в Шушарах сразу после пожара признался, что это он его поджег 13 января. После этого он удалил свой аккаунт. Тогда участники чата передали информацию в компетентные органы.
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