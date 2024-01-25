RT: задержан петербуржец, признавшийся в поджоге склада Wildberries

25 января 2024 в 13:50 Размер текста - 17 +

Содрудники следкома задержали сотрудника Wildberries Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Сотрудника Wildberries, который признался в поджоге склада в Шушарах, задержали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил RT. «СК задержал в Петербурге сотрудника Wildberries, признавшегося в поджоге склада в Шушарах», — рассказал RT источник. Об этом написали в telegram-канале. Ранее один из сотрудников склада Wildberries в Шушарах сразу после пожара признался, что это он его поджег 13 января. После этого он удалил свой аккаунт. Тогда участники чата передали информацию в компетентные органы.

Сотрудника Wildberries, который признался в поджоге склада в Шушарах, задержали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил RT. «СК задержал в Петербурге сотрудника Wildberries, признавшегося в поджоге склада в Шушарах», — рассказал RT источник. Об этом написали в telegram-канале. Ранее один из сотрудников склада Wildberries в Шушарах сразу после пожара признался, что это он его поджег 13 января. После этого он удалил свой аккаунт. Тогда участники чата передали информацию в компетентные органы.