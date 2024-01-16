Shot: сотрудник склада Wildberries под Санкт-Петербургом признался в его поджоге

Один из сотрудников склада Wildberries в Шушарах сразу после пожара признался, что это он его поджег 13 января. После этого он удалил свой аккаунт.
«27 декабря в чат сотрудников склада написал один из сотрудников, который „предупредил“ коллег о скором пожаре», — написал telegram-канал Shot. Там добавили, что после пожара тот же сотрудник написал в чат, что именно он совершил поджог, однако после этого он удалил свой аккаунт. Отмечается, что участники чата передали информацию в компетентные органы.
Пожар произошел на складе Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом 13 января, передает RT. Огонь распространился на площади более 75 тысяч квадратных метров. Компания сообщила, что 15 января начнет компенсировать продавцам потерю товара. Сотрудники МЧС смогли ликвидировать пожар только спустя сутки.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.