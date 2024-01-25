25 января 2024

Челябинское управление Госавтоинспекции приостановило оказание госуслуг

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактическое мероприятие ГИБДД по выявлению нарушителей. Магнитогорск, рейд, гибдд, проверка автомобиля
В регистрационных подразделениях ГИБДД произошел технический сбой Фото:

В управлении Госавтоинспекции Челябинской области 26 января приостановили регистрацию автомобилей, сдачу экзаменов на права и оказание других услуг. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«В связи с техническим сбоем в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Челябинской области временно приостановлено оказание государственных услуг! Над устранением сбоя уже работают специалисты», — уточнили в пресс-службе УГИБДД.

Такого же рода сбои в подразделениях регионального управления ГИБДД происходили в октябре 2023 года. Тогда на устранение неполадок ушло около суток.

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В управлении Госавтоинспекции Челябинской области 26 января приостановили регистрацию автомобилей, сдачу экзаменов на права и оказание других услуг. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «В связи с техническим сбоем в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Челябинской области временно приостановлено оказание государственных услуг! Над устранением сбоя уже работают специалисты», — уточнили в пресс-службе УГИБДД. Такого же рода сбои в подразделениях регионального управления ГИБДД происходили в октябре 2023 года. Тогда на устранение неполадок ушло около суток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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