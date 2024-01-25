Челябинское управление Госавтоинспекции приостановило оказание госуслуг

В регистрационных подразделениях ГИБДД произошел технический сбой
В управлении Госавтоинспекции Челябинской области 26 января приостановили регистрацию автомобилей, сдачу экзаменов на права и оказание других услуг. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«В связи с техническим сбоем в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Челябинской области временно приостановлено оказание государственных услуг! Над устранением сбоя уже работают специалисты», — уточнили в пресс-службе УГИБДД.
Такого же рода сбои в подразделениях регионального управления ГИБДД происходили в октябре 2023 года. Тогда на устранение неполадок ушло около суток.
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