25 января 2024

Прокуратура наказала МУП Златоуста за срыв трамвайного движения в снегопады

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Трамвай маршрута № 3 не ходил с 3 по 10 января Фото:

МУП «Автохозяйство ЗГО» в Златоусте (Челябинская область) наказали за срыв трамвайного движения в снегопады. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, трамвай маршрута № 3 не ходил с 3 по 10 января.

«Бездействие МУП „Автохозяйство ЗГО“ привело к нарушению прав жителей района железнодорожного вокзала на предоставление транспортных услуг на регулярной основе. Прокурором директору МУП внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере перевозок пассажиров», — отметили в ведомстве.

Трамваи и рельсы переданы предприятию муниципалитетом по договору хозведения. Остановка движения была вызвана ненадлежащим содержанием трамвайных путей, отсутствием своевременной очистки от снега и наледи. В условиях катаклизма вагоновожатые отказывались работать.

По результатам представления транспортники очистили пути и движение запустили на территории всего города. Возобновление трафика произошло 11 января. Начальника службы «Путь» компании привлекли к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

В сезоне 2023—2024 годов остановка движения стала второй. Впервые трамваи остановились в декабре. Чтобы исключить повторения ситуации, МУП заключил договоры с предпринимателем, взявшимся расчищать с помощью грейдера пути от снега.

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МУП «Автохозяйство ЗГО» в Златоусте (Челябинская область) наказали за срыв трамвайного движения в снегопады. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, трамвай маршрута № 3 не ходил с 3 по 10 января. «Бездействие МУП „Автохозяйство ЗГО“ привело к нарушению прав жителей района железнодорожного вокзала на предоставление транспортных услуг на регулярной основе. Прокурором директору МУП внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере перевозок пассажиров», — отметили в ведомстве. Трамваи и рельсы переданы предприятию муниципалитетом по договору хозведения. Остановка движения была вызвана ненадлежащим содержанием трамвайных путей, отсутствием своевременной очистки от снега и наледи. В условиях катаклизма вагоновожатые отказывались работать. По результатам представления транспортники очистили пути и движение запустили на территории всего города. Возобновление трафика произошло 11 января. Начальника службы «Путь» компании привлекли к дисциплинарной ответственности в виде выговора. В сезоне 2023—2024 годов остановка движения стала второй. Впервые трамваи остановились в декабре. Чтобы исключить повторения ситуации, МУП заключил договоры с предпринимателем, взявшимся расчищать с помощью грейдера пути от снега.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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