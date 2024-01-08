В Златоусте трамвайщики отказались работать на заметенных рельсах

Трудности в движении возникли из-за заметенных путей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) водители трамваев МУП «Автохозяйство» отказались водить вагоны по нечищенным от снега путям. Как следует из поступивших в URA.RU сообщений, многие завели трамваи в депо.

«Трамвай с остановки на проспекте Гагарина едет в депо. Везде катимся, невозможно остановиться. Условий для торможения никаких нет. Надо чистить рельсы. Каждый из нас не хочет сидеть: у всех дома дети, семьи», — заявили вагоновожатые руководству.

Подобные сообщения поступили со всех районов города: не только проспекта Гагарина, но также с машзавода и метзавода. Водители рассказали, что не могут остановиться на остановках: при торможении вагоны катятся назад. На одном из участков трамвай едва не сбил златоустоввца. Дверь другого вагона постоянно сама открывается. Как предположила вагоновожатая, это происходит из-за обилия снега на линии.

Водители сказали, что не хотят в тяжелых условиях нести ответственность за пассажиров и горожан, ожидающих на остановках. У многих возникло отставание от графика.

«Из-за снежных переметов приостановлено трамвайное сообщение в сторону вокзала. По первому маршруту трамваи ходят. Маршрут предусматривает движение с района машзавода в металлургический район. Охвачен весь город, кроме района вокзала. Работы по очистке сейчас продолжаются, техника работает», — отметили URA.RU в пресс-службе мэрии Златоуста.

Срок остановки движения в район железнодорожного вокзала продлили утром 9 января. Убирать снег с трамвайных путей начали 6 января, но к данному моменту работу не завершили. По данным сервиса «Яндекс. Карты», на линии к моменту публикации в городе трамваев нет.