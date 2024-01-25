Каким был свердловский бизнесмен, загадочно погибший в ДТП

В Первоуральске похоронили бизнесмена Аскарова, разбившегося в ДТП

26 января 2024 в 14:55 Размер текста - 17 +

Ринат Аскаров оказывал помощь мусульманам, помогал строить мечети и медресе Фото: Алексей Андронов © URA.RU В Первоуральске похоронили бизнесмена Рината Аскарова, трагически погибшего во время ДТП. Друзья и соратники поделились с URA.RU воспоминания о меценате. «Он был мудрым, спокойным, жизнерадостным. Очень сложно говорить о нем в прошедшем времени. Ринат сделал очень много и для области, и для татарской организации. Он всегда оказывал поддержку нуждающимся», — высказался об Аскарове заместитель премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев. Депутат Госдумы Лев Ковпак также назвал Рината Аскарова добрым и справедливым человеком. По его словам, бизнесмен возглавлял множество благотворительных организаций и был всегда готов прийти на помощь. «Я знаю Рината очень давно: он из Первоуральска, как и я. Когда люди приходили с просьбами — например, помочь финансово, поддержать советом или поддержать проект — он всем помогал», — вспомнил Ковпак. «Это был очень скромный, хорошо воспитанный, немногословный человек. При этом он всегда знал, что хочет и свое мнение всегда обозначал», — добавила Суфия Таминдарова, замруководителя общественной организации «Татары Урала». Ринат Аскаров разбился 24 января — его Land Cruiser влетел в стоявший на обочине грузовик. Причина трагедии официально пока не названа. Близкие бизнесмена назвали случившееся загадкой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Первоуральске похоронили бизнесмена Рината Аскарова, трагически погибшего во время ДТП. Друзья и соратники поделились с URA.RU воспоминания о меценате. «Он был мудрым, спокойным, жизнерадостным. Очень сложно говорить о нем в прошедшем времени. Ринат сделал очень много и для области, и для татарской организации. Он всегда оказывал поддержку нуждающимся», — высказался об Аскарове заместитель премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев. Депутат Госдумы Лев Ковпак также назвал Рината Аскарова добрым и справедливым человеком. По его словам, бизнесмен возглавлял множество благотворительных организаций и был всегда готов прийти на помощь. «Я знаю Рината очень давно: он из Первоуральска, как и я. Когда люди приходили с просьбами — например, помочь финансово, поддержать советом или поддержать проект — он всем помогал», — вспомнил Ковпак. «Это был очень скромный, хорошо воспитанный, немногословный человек. При этом он всегда знал, что хочет и свое мнение всегда обозначал», — добавила Суфия Таминдарова, замруководителя общественной организации «Татары Урала». Ринат Аскаров разбился 24 января — его Land Cruiser влетел в стоявший на обочине грузовик. Причина трагедии официально пока не названа. Близкие бизнесмена назвали случившееся загадкой.