В Екатеринбурге остановился рост цен на яйца

Похоже, в Екатеринбурге цены на яйца застыли Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета В России взлетели цены на куриные яйца

В Екатеринбурге, по данным «Свердловскстата», снизилась средняя стоимость десятка яиц — до 123,36 рублей. Корреспондент URA.RU прогулялся по магазинам самых крупных сетей и сравнил, насколько изменились цены на этот продукт по сравнению с прошлой неделей.

Агентство сообщало 16 января, что екатеринбуржцы раскупили все яйца в магазине «Кировский» на Маршала Жукова, 13. В этот раз товара на полках оказалось достаточно. Самые дешевые яйца «Свердловской птицефабрики» категории C1 стоят 79,99 рублей. Такой же категории яйца от производителей «Дарница» и «Деревенька» стоят уже 109,9.

В магазине «Магнит» на Антона Валека, 12, все дешевые яйца раскупили. На прошлой неделе самая низкая цена здесь была у фирмы «Чебаркульская птица» за 123,99 рубля (категория С0) и 112,99 рублей (яйца фирмы «Пышминская деревенька» категории С1). Сегодня на прилавках ни тех, ни других не оказалось. Покупателям на выбор предложены более дорогие по стоимости яйца: категория С0 от 129,99 до 149,99 рублей и категория С1 за 139,99 р.

В гипермаркете «Гипербола» в торговом центре «Пассаж» на прошлой неделе екатеринбуржцы скупили яйца «Свердловской птицефабрики» категории С0 по стоимости 129 рублей за десяток. Сегодня они были в наличии по той же цене, также появились яйца категории С1 за 119 рублей. По соседству расположились отборные яйца «Ирбитской птицефабрики» за 129 рублей и категории С1 по 130 рублей за десяток. Таким образом, можно сделать вывод, что цены на яйца за последнюю неделю остались на прежнем уровне.

Впервые стоимость яиц взлетела в конце ноября прошлого года. Тогда на проблему обратил внимание свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Его зам Алексей Шмыков заявил, что цены выросли из-за проблем с ветеринарными препаратами, подорожания комбикорма, увеличения транспортных расходов и повышения зарплат работникам на предприятиях. Он пообещал, что проблемы с ценами должны закончиться в январе 2024 года.

В «Магните» на Антона Валека, 12, снова раскупили самые дешевые яйца Фото: Ксения Морозкова