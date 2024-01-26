Могут ли забрать единственное жилье за фейки об армии

После вступления в силу нового закона о фейках у россиян могут забрать единственное жилье, если оно использовалось для совершения преступления. Об этом заявил член адвокатской палаты Москвы Константин Кудряшов.
«В постановлении Верховного суда указано, что по делам о терроризме и экстремизме конфисковать можно любое имущество, если оно использовалось для совершения преступления. Таким образом, забрать можно и единственную квартиру, если она тем или иным образом использовалась для нарушения закона. Сейчас данную меру хотят распространить на закон о фейках», — заявил Константин Кудряшов в разговоре с «Ридусом».
Адвокат отметил, что конфисковать квартиру могут, если человек вел из нее прямые трансляции и негативно высказывался в ходе них об армии. Суд может постановить, что квартира использовалась для совершения преступления. Жилье могут забрать также у тех, кто сдает квартиру в аренду, а на вырученные деньги финансирует ВСУ. Кудряшов уточнил, что пока сложно сказать, как сложится правоохранительная практика.
Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин отмечал, что во втором чтении закон будет рассмотрен на следующей неделе.
Как рассказывал первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, полученные деньги за конфискацию имущества не пойдут напрямую на СВО. Они поступят в бюджет РФ как налог.
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