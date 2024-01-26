Могут ли забрать единственное жилье за фейки об армии

Адвокат Кудряшов: власти могут забрать единственное жилье по закону о фейках

27 января 2024 в 09:19 Размер текста - 17 +

Власти могут забрать единственное жилье, если в нем человек писал негативные посты об армии РФ, отметил Константин Кудряшов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU После вступления в силу нового закона о фейках у россиян могут забрать единственное жилье, если оно использовалось для совершения преступления. Об этом заявил член адвокатской палаты Москвы Константин Кудряшов. «В постановлении Верховного суда указано, что по делам о терроризме и экстремизме конфисковать можно любое имущество, если оно использовалось для совершения преступления. Таким образом, забрать можно и единственную квартиру, если она тем или иным образом использовалась для нарушения закона. Сейчас данную меру хотят распространить на закон о фейках», — заявил Константин Кудряшов в разговоре с «Ридусом». Адвокат отметил, что конфисковать квартиру могут, если человек вел из нее прямые трансляции и негативно высказывался в ходе них об армии. Суд может постановить, что квартира использовалась для совершения преступления. Жилье могут забрать также у тех, кто сдает квартиру в аренду, а на вырученные деньги финансирует ВСУ. Кудряшов уточнил, что пока сложно сказать, как сложится правоохранительная практика. Статья по теме Кто из звезд может лишиться денег и имущества в РФ за фейки о СВО Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин отмечал, что во втором чтении закон будет рассмотрен на следующей неделе. Как рассказывал первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, полученные деньги за конфискацию имущества не пойдут напрямую на СВО. Они поступят в бюджет РФ как налог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После вступления в силу нового закона о фейках у россиян могут забрать единственное жилье, если оно использовалось для совершения преступления. Об этом заявил член адвокатской палаты Москвы Константин Кудряшов. «В постановлении Верховного суда указано, что по делам о терроризме и экстремизме конфисковать можно любое имущество, если оно использовалось для совершения преступления. Таким образом, забрать можно и единственную квартиру, если она тем или иным образом использовалась для нарушения закона. Сейчас данную меру хотят распространить на закон о фейках», — заявил Константин Кудряшов в разговоре с «Ридусом». Адвокат отметил, что конфисковать квартиру могут, если человек вел из нее прямые трансляции и негативно высказывался в ходе них об армии. Суд может постановить, что квартира использовалась для совершения преступления. Жилье могут забрать также у тех, кто сдает квартиру в аренду, а на вырученные деньги финансирует ВСУ. Кудряшов уточнил, что пока сложно сказать, как сложится правоохранительная практика. Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин отмечал, что во втором чтении закон будет рассмотрен на следующей неделе. Как рассказывал первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, полученные деньги за конфискацию имущества не пойдут напрямую на СВО. Они поступят в бюджет РФ как налог.