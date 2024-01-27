Путина помахал петербуржцам в день годовщины снятия блокады

Путин возложил цветы на Пискаревском кладбище в Петербурге
В Санкт-Петербурге на Пискаревском кладбище президент РФ Владимир Путин возложил цветы. Это происходило в честь юбилея снятия блокады Ленинграда. При этом российский глава помахал жителям города после возложения цветов.
«Владимир Путин возложил цветы на Пискаревском мемориальном кладбище», — передает РИА Новости. Глава РФ поле возложения цветов помахал петербуржцам. Возложение цветов происходило в честь 80-летнего юбилея снятия блокады с города Ленинград.
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