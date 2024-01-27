Происшествия Криминал СБУ пришли с обысками сотрудникам Минобороны Украины 28 января 2024 в 01:48 Размер текста - 17 + Чиновники Минобороны Украины подозреваются в хищении на закупках оружия Фото: Илья Московец © URA.RU Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли с обысками к чиновникам Минобороны страны, которых подозревают в хищении миллиардов гривен на закупках оружия для ВСУ. Об этом сообщает издание «Страна». «Cообщают, что СБУ пришла с обысками к действующим и бывшим чиновникам Минобороны. Утверждается, что их подозревают в хищении полутора миллиардов на закупках снарядов», — передает издание в своем telegram-канале. Среди фигурантов дела — бывший руководитель Департамента военно-технической политики при Минобороны Украины. Также обыски проводят у главы «Львовского арсенала». Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли с обысками к чиновникам Минобороны страны, которых подозревают в хищении миллиардов гривен на закупках оружия для ВСУ. Об этом сообщает издание «Страна». «Cообщают, что СБУ пришла с обысками к действующим и бывшим чиновникам Минобороны. Утверждается, что их подозревают в хищении полутора миллиардов на закупках снарядов», — передает издание в своем telegram-канале. Среди фигурантов дела — бывший руководитель Департамента военно-технической политики при Минобороны Украины. Также обыски проводят у главы «Львовского арсенала». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям