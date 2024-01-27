27 января 2024

СБУ пришли с обысками сотрудникам Минобороны Украины

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Чиновники Минобороны Украины подозреваются в хищении на закупках оружия Фото:

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли с обысками к чиновникам Минобороны страны, которых подозревают в хищении миллиардов гривен на закупках оружия для ВСУ. Об этом сообщает издание «Страна».

«Cообщают, что СБУ пришла с обысками к действующим и бывшим чиновникам Минобороны. Утверждается, что их подозревают в хищении полутора миллиардов на закупках снарядов», — передает издание в своем telegram-канале.

Среди фигурантов дела — бывший руководитель Департамента военно-технической политики при Минобороны Украины. Также обыски проводят у главы «Львовского арсенала».

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Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли с обысками к чиновникам Минобороны страны, которых подозревают в хищении миллиардов гривен на закупках оружия для ВСУ. Об этом сообщает издание «Страна». «Cообщают, что СБУ пришла с обысками к действующим и бывшим чиновникам Минобороны. Утверждается, что их подозревают в хищении полутора миллиардов на закупках снарядов», — передает издание в своем telegram-канале. Среди фигурантов дела — бывший руководитель Департамента военно-технической политики при Минобороны Украины. Также обыски проводят у главы «Львовского арсенала».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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