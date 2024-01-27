СБУ пришли с обысками сотрудникам Минобороны Украины

Чиновники Минобороны Украины подозреваются в хищении на закупках оружия
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли с обысками к чиновникам Минобороны страны, которых подозревают в хищении миллиардов гривен на закупках оружия для ВСУ. Об этом сообщает издание «Страна».
«Cообщают, что СБУ пришла с обысками к действующим и бывшим чиновникам Минобороны. Утверждается, что их подозревают в хищении полутора миллиардов на закупках снарядов», — передает издание в своем telegram-канале.
Среди фигурантов дела — бывший руководитель Департамента военно-технической политики при Минобороны Украины. Также обыски проводят у главы «Львовского арсенала».
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