На Украине задержали полковника ВСУ из-за коррупции

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На Украине задержали полковника ВСУ — начальника управления командования сил поддержки ВСУ. Об этом сообщили в telegram-канале Службы безопасности Украины. С ним задержали и его сообщника. Они подозреваются в коррупционных схемах.

«В Киеве „на горячем“ задержан начальник одного из управлений командования сил поддержки ВСУ и его сообщник — гендиректор компании-поставщика оборонных товаров», — говорится в сообщении Службы безопасности Украины. Уточняется, что начальник управления командования является полковником ВСУ. Он наладил схему «откатов» при заключении контактов.

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На Украине задержали полковника ВСУ — начальника управления командования сил поддержки ВСУ. Об этом сообщили в telegram-канале Службы безопасности Украины. С ним задержали и его сообщника. Они подозреваются в коррупционных схемах. «В Киеве „на горячем“ задержан начальник одного из управлений командования сил поддержки ВСУ и его сообщник — гендиректор компании-поставщика оборонных товаров», — говорится в сообщении Службы безопасности Украины. Уточняется, что начальник управления командования является полковником ВСУ. Он наладил схему «откатов» при заключении контактов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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