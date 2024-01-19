На Украине задержали полковника ВСУ из-за коррупции

На Украине задержали полковника ВСУ — начальника управления командования сил поддержки ВСУ. Об этом сообщили в telegram-канале Службы безопасности Украины. С ним задержали и его сообщника. Они подозреваются в коррупционных схемах.
«В Киеве „на горячем“ задержан начальник одного из управлений командования сил поддержки ВСУ и его сообщник — гендиректор компании-поставщика оборонных товаров», — говорится в сообщении Службы безопасности Украины. Уточняется, что начальник управления командования является полковником ВСУ. Он наладил схему «откатов» при заключении контактов.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.