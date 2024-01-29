В Перми школьника, ударившего ножом одноклассника, поставили на учет

Если бы нож был настоящим, последствия могли быть страшнее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ученика пермской кадетской школы №1, который ударил одноклассника ножом, поставили на учет группы риска. С ним и его семьей работают сотрудники полиции и КДН, сообщили в мэрии по итогам проверки ЧП департаментом образования.

«Ученик, нанесший удар, поставлен на учет группы риска социально опасного положения. С ним и его семьей организована профилактическая работа с привлечением КДН, полиции, отделов профилактики образования и здравоохранения, психологической службы», — сообщается в telegram-канале администрации Перми.

Пострадавший от нападения мальчик сейчас находится в больнице. Его состояние медики оценивают как средней степени тяжести. Что касается обстоятельств ЧП, то в департаменте образования говорят о его случайности. «После урока дети играли в игру, в ходе которой догоняли друг друга. Между двумя учениками возник конфликт, из-за чего они стали толкать друг друга. Один из них достал сувенирный нож. По словам ребенка, он не планировал применять нож, хотел напугать мальчика, но случайно ударил его в живот», — заявили в мэрии.

Как ранее рассказывало URA.RU, инцидент произошел 24 января. Нож в школу ученику удалось пронести, так как он сувенирный и сделан из пластика. Прокуратура сейчас проводит свою проверку.