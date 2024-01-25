В Перми прокуратура начала проверку после нападения с ножом школьника на одноклассника

Прокуратура начала проверку после поножовщины в кадетской школе в Перми

25 января 2024 в 17:45 Размер текста - 17 +

Надзорное ведомство проконтролирует результаты доследственной проверки по факту произошедшего в школе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми прокуратурой начата проверка по факту нападения учащегося кадетской школы №1 на своего одноклассника. Об этом сообщается в telegram-канале краевой прокуратуры. «Органами прокуратуры края организована проверка по факту причинения травмы учащемуся Пермской кадетской школы. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка организации профилактической работы органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с учащимися школы и их законными представителями», — сказано в telegram-канале ведомства. Ранее стало известно, что один из учащихся 8 класса кадетской школы принес на занятия сувенирный нож, которым ранил своего одноклассника. Пострадавший был госпитализирован. Источник URA.RU в образовательном учреждении рассказал, что травмирование учащегося ножом было случайным. Это произошло во время игры между школьниками.

В Перми прокуратурой начата проверка по факту нападения учащегося кадетской школы №1 на своего одноклассника. Об этом сообщается в telegram-канале краевой прокуратуры. «Органами прокуратуры края организована проверка по факту причинения травмы учащемуся Пермской кадетской школы. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка организации профилактической работы органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с учащимися школы и их законными представителями», — сказано в telegram-канале ведомства. Ранее стало известно, что один из учащихся 8 класса кадетской школы принес на занятия сувенирный нож, которым ранил своего одноклассника. Пострадавший был госпитализирован. Источник URA.RU в образовательном учреждении рассказал, что травмирование учащегося ножом было случайным. Это произошло во время игры между школьниками.