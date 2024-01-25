В Перми прокуратура начала проверку после нападения с ножом школьника на одноклассника

Прокуратура начала проверку после поножовщины в кадетской школе в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы соцзащиты, Людмилы Яшиной. Курган, прокурор, обвинение
Надзорное ведомство проконтролирует результаты доследственной проверки по факту произошедшего в школе Фото:

В Перми прокуратурой начата проверка по факту нападения учащегося кадетской школы №1 на своего одноклассника. Об этом сообщается в telegram-канале краевой прокуратуры.

«Органами прокуратуры края организована проверка по факту причинения травмы учащемуся Пермской кадетской школы. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка организации профилактической работы органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с учащимися школы и их законными представителями», — сказано в telegram-канале ведомства.

Ранее стало известно, что один из учащихся 8 класса кадетской школы принес на занятия сувенирный нож, которым ранил своего одноклассника. Пострадавший был госпитализирован. Источник URA.RU в образовательном учреждении рассказал, что травмирование учащегося ножом было случайным. Это произошло во время игры между школьниками.

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В Перми прокуратурой начата проверка по факту нападения учащегося кадетской школы №1 на своего одноклассника. Об этом сообщается в telegram-канале краевой прокуратуры. «Органами прокуратуры края организована проверка по факту причинения травмы учащемуся Пермской кадетской школы. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка организации профилактической работы органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с учащимися школы и их законными представителями», — сказано в telegram-канале ведомства. Ранее стало известно, что один из учащихся 8 класса кадетской школы принес на занятия сувенирный нож, которым ранил своего одноклассника. Пострадавший был госпитализирован. Источник URA.RU в образовательном учреждении рассказал, что травмирование учащегося ножом было случайным. Это произошло во время игры между школьниками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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