В Перми прокуратура начала проверку после нападения с ножом школьника на одноклассника

В Перми прокуратурой начата проверка по факту нападения учащегося кадетской школы №1 на своего одноклассника. Об этом сообщается в telegram-канале краевой прокуратуры.
«Органами прокуратуры края организована проверка по факту причинения травмы учащемуся Пермской кадетской школы. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка организации профилактической работы органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с учащимися школы и их законными представителями», — сказано в telegram-канале ведомства.
Ранее стало известно, что один из учащихся 8 класса кадетской школы принес на занятия сувенирный нож, которым ранил своего одноклассника. Пострадавший был госпитализирован. Источник URA.RU в образовательном учреждении рассказал, что травмирование учащегося ножом было случайным. Это произошло во время игры между школьниками.
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