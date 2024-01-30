Над российскими регионами сбили 21 беспилотник

Российские средства противовоздушной обороны сбили до 21 украинских беспилотников над несколькими регионами РФ за ночь на 30 января. Вражеские дроны были поражены над Крымом, а также Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«[За прошедшую ночь] силы ПВО уничтожили и перехватили 21 украинский БПЛА над Крымом, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областям», — уточнили в российском ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале Минобороны РФ.
Накануне был поражен украинский БПЛА в Ярославле. Он атаковал нефтезавод. Дрон был поражен средствами радиоэлектронной борьбы.
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