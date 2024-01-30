Над российскими регионами сбили 21 беспилотник

30 января 2024 в 09:38 Размер текста - 17 +

Над российскими регионами сбили 21 дрон ВСУ Фото: U.S. Marine Corps / Cpl. Austin Gillam новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские средства противовоздушной обороны сбили до 21 украинских беспилотников над несколькими регионами РФ за ночь на 30 января. Вражеские дроны были поражены над Крымом, а также Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «[За прошедшую ночь] силы ПВО уничтожили и перехватили 21 украинский БПЛА над Крымом, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областям», — уточнили в российском ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале Минобороны РФ. Накануне был поражен украинский БПЛА в Ярославле. Он атаковал нефтезавод. Дрон был поражен средствами радиоэлектронной борьбы.

Российские средства противовоздушной обороны сбили до 21 украинских беспилотников над несколькими регионами РФ за ночь на 30 января. Вражеские дроны были поражены над Крымом, а также Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «[За прошедшую ночь] силы ПВО уничтожили и перехватили 21 украинский БПЛА над Крымом, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областям», — уточнили в российском ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале Минобороны РФ. Накануне был поражен украинский БПЛА в Ярославле. Он атаковал нефтезавод. Дрон был поражен средствами радиоэлектронной борьбы.