Латвия отказалась запрещать транзит зерна из РФ в другие страны ЕС

31 января 2024 в 02:55 Размер текста - 17 +

Ввозить в Латвию зерно из России и Белоруссии запрещено Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Латвия не собирается вводить запрет на транзит зерна через свою территорию из России и Белоруссии в страны Европейского союза. Об этом заявил министр земледелия страны Армандса Краузе. «Латвия, находясь на внутреннем европейском рынке, не имеет права ограничивать желание компаний из других стран-членов ЕС транспортировать российское зерно в места назначения через территорию страны», — следует из выступления Армандса Краузе, сообщает латвийский информационный портал. Уточняется, что зерно из России и Белоруссии ввозить в саму страну будет запрещено. Краузе подчеркнул, что министерство земледелия начало разработку законопроекта, который обяжет компании указывать конечный пункт назначения груза при ввозе и таможенном оформлении зерна. Портал уточняет, что запрет на импорт и транзит российского продовольствия мог бы привести к снижению доходов портов и железных дорог Латвии на 100 миллионов евро. Ранее Украина ужесточила правила транзита собственной сельхозпродукции в несколько европейских стран. В случае сбыта продукции в государстве вместо транзита через него, поставщика исключат из списка верифицированных субъектов украинского АПК.

Латвия не собирается вводить запрет на транзит зерна через свою территорию из России и Белоруссии в страны Европейского союза. Об этом заявил министр земледелия страны Армандса Краузе. «Латвия, находясь на внутреннем европейском рынке, не имеет права ограничивать желание компаний из других стран-членов ЕС транспортировать российское зерно в места назначения через территорию страны», — следует из выступления Армандса Краузе, сообщает латвийский информационный портал. Уточняется, что зерно из России и Белоруссии ввозить в саму страну будет запрещено. Краузе подчеркнул, что министерство земледелия начало разработку законопроекта, который обяжет компании указывать конечный пункт назначения груза при ввозе и таможенном оформлении зерна. Портал уточняет, что запрет на импорт и транзит российского продовольствия мог бы привести к снижению доходов портов и железных дорог Латвии на 100 миллионов евро. Ранее Украина ужесточила правила транзита собственной сельхозпродукции в несколько европейских стран. В случае сбыта продукции в государстве вместо транзита через него, поставщика исключат из списка верифицированных субъектов украинского АПК.