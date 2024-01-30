Латвия отказалась запрещать транзит зерна из РФ в другие страны ЕС

Латвия не собирается вводить запрет на транзит зерна через свою территорию из России и Белоруссии в страны Европейского союза. Об этом заявил министр земледелия страны Армандса Краузе.
«Латвия, находясь на внутреннем европейском рынке, не имеет права ограничивать желание компаний из других стран-членов ЕС транспортировать российское зерно в места назначения через территорию страны», — следует из выступления Армандса Краузе, сообщает латвийский информационный портал. Уточняется, что зерно из России и Белоруссии ввозить в саму страну будет запрещено.
Краузе подчеркнул, что министерство земледелия начало разработку законопроекта, который обяжет компании указывать конечный пункт назначения груза при ввозе и таможенном оформлении зерна. Портал уточняет, что запрет на импорт и транзит российского продовольствия мог бы привести к снижению доходов портов и железных дорог Латвии на 100 миллионов евро.
Ранее Украина ужесточила правила транзита собственной сельхозпродукции в несколько европейских стран. В случае сбыта продукции в государстве вместо транзита через него, поставщика исключат из списка верифицированных субъектов украинского АПК.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.