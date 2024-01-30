30 января 2024

Латвия отказалась запрещать транзит зерна из РФ в другие страны ЕС

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Открытие линии подготовки семенного материала с/х культур в аграрном НИЦ УрО РАН. Екатеринбург, зерно, зернохранилище
Ввозить в Латвию зерно из России и Белоруссии запрещено Фото:

Латвия не собирается вводить запрет на транзит зерна через свою территорию из России и Белоруссии в страны Европейского союза. Об этом заявил министр земледелия страны Армандса Краузе.

«Латвия, находясь на внутреннем европейском рынке, не имеет права ограничивать желание компаний из других стран-членов ЕС транспортировать российское зерно в места назначения через территорию страны», — следует из выступления Армандса Краузе, сообщает латвийский информационный портал. Уточняется, что зерно из России и Белоруссии ввозить в саму страну будет запрещено.

Краузе подчеркнул, что министерство земледелия начало разработку законопроекта, который обяжет компании указывать конечный пункт назначения груза при ввозе и таможенном оформлении зерна. Портал уточняет, что запрет на импорт и транзит российского продовольствия мог бы привести к снижению доходов портов и железных дорог Латвии на 100 миллионов евро.

Ранее Украина ужесточила правила транзита собственной сельхозпродукции в несколько европейских стран. В случае сбыта продукции в государстве вместо транзита через него, поставщика исключат из списка верифицированных субъектов украинского АПК.

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Латвия не собирается вводить запрет на транзит зерна через свою территорию из России и Белоруссии в страны Европейского союза. Об этом заявил министр земледелия страны Армандса Краузе. «Латвия, находясь на внутреннем европейском рынке, не имеет права ограничивать желание компаний из других стран-членов ЕС транспортировать российское зерно в места назначения через территорию страны», — следует из выступления Армандса Краузе, сообщает латвийский информационный портал. Уточняется, что зерно из России и Белоруссии ввозить в саму страну будет запрещено. Краузе подчеркнул, что министерство земледелия начало разработку законопроекта, который обяжет компании указывать конечный пункт назначения груза при ввозе и таможенном оформлении зерна. Портал уточняет, что запрет на импорт и транзит российского продовольствия мог бы привести к снижению доходов портов и железных дорог Латвии на 100 миллионов евро. Ранее Украина ужесточила правила транзита собственной сельхозпродукции в несколько европейских стран. В случае сбыта продукции в государстве вместо транзита через него, поставщика исключат из списка верифицированных субъектов украинского АПК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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