Песков: никаких сигналов по переговорам от Украины до сих пор нет

В Москве пока не зафиксировали никаких сигналов из Киева о возможности возобновления переговоров между российской и украинской делегациями. Об этом 29 сентября сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, пока из Киева, собственно, вообще никаких сигналов нет», — заявил Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о перспективах возобновления диалога между странами. Последний, третий раунд переговоров между делегациями России и Украины при этом прошел в Стамбуле 23 июля.
Тогда стороны договорились сохранить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Кроме того, российская делегация предложила украинской стороне создать рабочие группы для обсуждения политических, гуманитарных и военных вопросов в онлайн-формате.
Ранее представители МИД России неоднократно заявляли о готовности к диалогу при наличии встречных инициатив со стороны Украины. Однако украинские власти публично не подтверждали намерений вернуться за стол переговоров после июльских консультаций.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.