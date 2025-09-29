Песков: никаких сигналов по переговорам от Украины до сих пор нет

Песков заявил об отсутствии прогресса по переговорам непосредственно с Украиной
Песков заявил об отсутствии прогресса по переговорам непосредственно с Украиной

В Москве пока не зафиксировали никаких сигналов из Киева о возможности возобновления переговоров между российской и украинской делегациями. Об этом 29 сентября сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, пока из Киева, собственно, вообще никаких сигналов нет», — заявил Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о перспективах возобновления диалога между странами. Последний, третий раунд переговоров между делегациями России и Украины при этом прошел в Стамбуле 23 июля.

Тогда стороны договорились сохранить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Кроме того, российская делегация предложила украинской стороне создать рабочие группы для обсуждения политических, гуманитарных и военных вопросов в онлайн-формате.

Ранее представители МИД России неоднократно заявляли о готовности к диалогу при наличии встречных инициатив со стороны Украины. Однако украинские власти публично не подтверждали намерений вернуться за стол переговоров после июльских консультаций.

