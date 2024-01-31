Сальдо предсказал Зеленскому будущее после крушения Ил-76

Сальдо: у Зеленского нет никакого политического будущего

31 января 2024 в 07:28 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский не имеет никакого политического будущего Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области Какое-либо политическое будущее у президента Украины Владимира Зеленского отсутствует после инцидента со сбитым украинской армией российским самолетом Ил-76 в Белгородской области. Такое мнение выразил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Знаете, ни о каком политическом будущем для режима Зеленского и для него самого вообще сейчас уже можно не говорить. Его нет сейчас, его нет и в будущем», — передает слова Сальдо РИА Новости. Он добавил, что украинская власть находится в «агонии» и прибегает к «самым крайним методам» для запугивания своего населения. Губернатор Херсонской области отмечает, что приказ о сбитии Ил-76 был дан из Киева, при этом зная, что на борту находятся украинские военнопленные, которых ждут их семьи. Сальдо назвал это террористическим актом в отношении собственного народа и будущего. Он также сказал, что такой власти не суждено иметь будущее. Российский военно-транспортный самолет Ил-76 24 января был сбит ВСУ над Белгородской областью. На борту находились 65 украинских пленных, трое офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа — все они погибли. Президент России Владимир Путин заявил, что украинская разведка знала о наличии пленных, но все равно нанесла удар. Российский МИД отметил, что крушение самолета поднимает вопросы о возможности договоренностей с Украиной. Украина заявила о необходимости международного расследования, но также появились неофициальные тезисы о том, что самолет перевозил ракеты для С-300. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Какое-либо политическое будущее у президента Украины Владимира Зеленского отсутствует после инцидента со сбитым украинской армией российским самолетом Ил-76 в Белгородской области. Такое мнение выразил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Знаете, ни о каком политическом будущем для режима Зеленского и для него самого вообще сейчас уже можно не говорить. Его нет сейчас, его нет и в будущем», — передает слова Сальдо РИА Новости. Он добавил, что украинская власть находится в «агонии» и прибегает к «самым крайним методам» для запугивания своего населения. Губернатор Херсонской области отмечает, что приказ о сбитии Ил-76 был дан из Киева, при этом зная, что на борту находятся украинские военнопленные, которых ждут их семьи. Сальдо назвал это террористическим актом в отношении собственного народа и будущего. Он также сказал, что такой власти не суждено иметь будущее. Российский военно-транспортный самолет Ил-76 24 января был сбит ВСУ над Белгородской областью. На борту находились 65 украинских пленных, трое офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа — все они погибли. Президент России Владимир Путин заявил, что украинская разведка знала о наличии пленных, но все равно нанесла удар. Российский МИД отметил, что крушение самолета поднимает вопросы о возможности договоренностей с Украиной. Украина заявила о необходимости международного расследования, но также появились неофициальные тезисы о том, что самолет перевозил ракеты для С-300.