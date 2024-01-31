В Минобороны раскрыли, кто помог вернуть российских военных из плена

По информации Минобороны, ОАЭ стали посредником при освобождении военнопленных РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Объединенные Арабские Эмираты оказали гуманитарную помощь при возвращении российских военнопленных с Украины. Об этом сообщает Минобороны России.
«При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты», — заявили в ведомстве. Ранее сообщалось, что с украинской территории на родину вернулись 195 военнопленных России. Как отметили в Минобороны России, в плену им грозила смертельная опасность. Освобожденные солдаты будут доставлены в Москву, где пройдут лечение.
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