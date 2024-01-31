В Минобороны раскрыли, кто помог вернуть российских военных из плена

Минобороны: ОАЭ помогли вернуть российских военнопленных
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Фрунзенская набережная. Москва, министерство обороны рф
По информации Минобороны, ОАЭ стали посредником при освобождении военнопленных РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Объединенные Арабские Эмираты оказали гуманитарную помощь при возвращении российских военнопленных с Украины. Об этом сообщает Минобороны России.

«При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты», — заявили в ведомстве. Ранее сообщалось, что с украинской территории на родину вернулись 195 военнопленных России. Как отметили в Минобороны России, в плену им грозила смертельная опасность. Освобожденные солдаты будут доставлены в Москву, где пройдут лечение.

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Объединенные Арабские Эмираты оказали гуманитарную помощь при возвращении российских военнопленных с Украины. Об этом сообщает Минобороны России. «При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты», — заявили в ведомстве. Ранее сообщалось, что с украинской территории на родину вернулись 195 военнопленных России. Как отметили в Минобороны России, в плену им грозила смертельная опасность. Освобожденные солдаты будут доставлены в Москву, где пройдут лечение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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