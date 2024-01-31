В Минобороны раскрыли, кто помог вернуть российских военных из плена

Минобороны: ОАЭ помогли вернуть российских военнопленных

31 января 2024 в 18:25 Размер текста - 17 +

По информации Минобороны, ОАЭ стали посредником при освобождении военнопленных РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Объединенные Арабские Эмираты оказали гуманитарную помощь при возвращении российских военнопленных с Украины. Об этом сообщает Минобороны России. «При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты», — заявили в ведомстве. Ранее сообщалось, что с украинской территории на родину вернулись 195 военнопленных России. Как отметили в Минобороны России, в плену им грозила смертельная опасность. Освобожденные солдаты будут доставлены в Москву, где пройдут лечение.

Объединенные Арабские Эмираты оказали гуманитарную помощь при возвращении российских военнопленных с Украины. Об этом сообщает Минобороны России. «При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты», — заявили в ведомстве. Ранее сообщалось, что с украинской территории на родину вернулись 195 военнопленных России. Как отметили в Минобороны России, в плену им грозила смертельная опасность. Освобожденные солдаты будут доставлены в Москву, где пройдут лечение.