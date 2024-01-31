Во Франции дети фермеров поддержали протест, проехав на мини-тракторах

01 февраля 2024 в 00:56 Размер текста - 17 +

Дети фермеров выступили против политики Франции Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Страсбурге (Франция) дети местных фермеров приняли участие в протесте против политики властей страны в сфере сельского хозяйства, проехав на мини-тракторах по улицам города. Информация об этом появилась в telegram-канале Anonyme Citoyen. «Дети фермеров проводят демонстрацию на мини-тракторах на улицах Страсбурга, чтобы поддержать своих родителей на блокпостах», — сказано в сообщении. На видео telegram-канала колонна детей на мини-тракторах передвигается по городской улице с лозунгами: «Ради нашего будущего» и «Завтра я накормлю тебя». В январе фермеры устроили протесты на юге Франции, перекрыв несколько трасс. Демонстрации начались из-за низких доходов и высоких налогов на топливо для сельскохозяйственной техники. Позже аграрии заблокировали самый крупный рынок в Европе — Рюнжи. К протестующим на помощь также вышли местные таксисты.

В Страсбурге (Франция) дети местных фермеров приняли участие в протесте против политики властей страны в сфере сельского хозяйства, проехав на мини-тракторах по улицам города. Информация об этом появилась в telegram-канале Anonyme Citoyen. «Дети фермеров проводят демонстрацию на мини-тракторах на улицах Страсбурга, чтобы поддержать своих родителей на блокпостах», — сказано в сообщении. На видео telegram-канала колонна детей на мини-тракторах передвигается по городской улице с лозунгами: «Ради нашего будущего» и «Завтра я накормлю тебя». В январе фермеры устроили протесты на юге Франции, перекрыв несколько трасс. Демонстрации начались из-за низких доходов и высоких налогов на топливо для сельскохозяйственной техники. Позже аграрии заблокировали самый крупный рынок в Европе — Рюнжи. К протестующим на помощь также вышли местные таксисты.