31 января 2024

Во Франции дети фермеров поддержали протест, проехав на мини-тракторах

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети фермеров выступили против политики Франции Фото:

В Страсбурге (Франция) дети местных фермеров приняли участие в протесте против политики властей страны в сфере сельского хозяйства, проехав на мини-тракторах по улицам города. Информация об этом появилась в telegram-канале Anonyme Citoyen.

«Дети фермеров проводят демонстрацию на мини-тракторах на улицах Страсбурга, чтобы поддержать своих родителей на блокпостах», — сказано в сообщении. На видео telegram-канала колонна детей на мини-тракторах передвигается по городской улице с лозунгами: «Ради нашего будущего» и «Завтра я накормлю тебя».

В январе фермеры устроили протесты на юге Франции, перекрыв несколько трасс. Демонстрации начались из-за низких доходов и высоких налогов на топливо для сельскохозяйственной техники. Позже аграрии заблокировали самый крупный рынок в Европе — Рюнжи. К протестующим на помощь также вышли местные таксисты.

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В Страсбурге (Франция) дети местных фермеров приняли участие в протесте против политики властей страны в сфере сельского хозяйства, проехав на мини-тракторах по улицам города. Информация об этом появилась в telegram-канале Anonyme Citoyen. «Дети фермеров проводят демонстрацию на мини-тракторах на улицах Страсбурга, чтобы поддержать своих родителей на блокпостах», — сказано в сообщении. На видео telegram-канала колонна детей на мини-тракторах передвигается по городской улице с лозунгами: «Ради нашего будущего» и «Завтра я накормлю тебя». В январе фермеры устроили протесты на юге Франции, перекрыв несколько трасс. Демонстрации начались из-за низких доходов и высоких налогов на топливо для сельскохозяйственной техники. Позже аграрии заблокировали самый крупный рынок в Европе — Рюнжи. К протестующим на помощь также вышли местные таксисты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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