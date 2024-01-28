28 января 2024

Французские таксисты выйдут с протестами параллельно с фермерами

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Акция протеста против повышения налога на бензин и дизельное топливо на Елисейских полях. Франция, Париж, париж, триумфальная арка, флаг франции, франция, протест
Таксисты и фермеры вместе ведут борьбу за экономические права и свободы Фото:

Во Франции на демонстрации протеста решили вместе выйти таксисты и фермеры. Об этом сообщила радиостанция France Bleu.

«Около 800 такси планируют искусственно создать дорожные заторы в Марселе. От 500 до 800 машин такси съедутся из разных городов региона в Бордо. Параллельно с акциями таксистов в некоторых французских регионах, особенно в столичном Иль-де-Франс, ожидаются серьезные проблемы с движением транспорта из-за массовых протестов фермеров», — передает ТАСС, ссылаясь на сообщение радиостанции France Bleu.

По данным радиостанции, причиной протестов таксистов стали изменения в законодательстве. У таксистов снизятся доходы из-за обязательного использования интернет-платформ при бронировании заказов. Фермеры недовольны завозом на внутренний рынок иностранной сельхозпродукции, в том числе из Украины.

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Во Франции на демонстрации протеста решили вместе выйти таксисты и фермеры. Об этом сообщила радиостанция France Bleu. «Около 800 такси планируют искусственно создать дорожные заторы в Марселе. От 500 до 800 машин такси съедутся из разных городов региона в Бордо. Параллельно с акциями таксистов в некоторых французских регионах, особенно в столичном Иль-де-Франс, ожидаются серьезные проблемы с движением транспорта из-за массовых протестов фермеров», — передает ТАСС, ссылаясь на сообщение радиостанции France Bleu. По данным радиостанции, причиной протестов таксистов стали изменения в законодательстве. У таксистов снизятся доходы из-за обязательного использования интернет-платформ при бронировании заказов. Фермеры недовольны завозом на внутренний рынок иностранной сельхозпродукции, в том числе из Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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