Французские таксисты выйдут с протестами параллельно с фермерами

29 января 2024 в 03:20 Размер текста - 17 +

Таксисты и фермеры вместе ведут борьбу за экономические права и свободы Фото: Анна Майорова © URA.RU Во Франции на демонстрации протеста решили вместе выйти таксисты и фермеры. Об этом сообщила радиостанция France Bleu. «Около 800 такси планируют искусственно создать дорожные заторы в Марселе. От 500 до 800 машин такси съедутся из разных городов региона в Бордо. Параллельно с акциями таксистов в некоторых французских регионах, особенно в столичном Иль-де-Франс, ожидаются серьезные проблемы с движением транспорта из-за массовых протестов фермеров», — передает ТАСС, ссылаясь на сообщение радиостанции France Bleu. По данным радиостанции, причиной протестов таксистов стали изменения в законодательстве. У таксистов снизятся доходы из-за обязательного использования интернет-платформ при бронировании заказов. Фермеры недовольны завозом на внутренний рынок иностранной сельхозпродукции, в том числе из Украины.

Во Франции на демонстрации протеста решили вместе выйти таксисты и фермеры. Об этом сообщила радиостанция France Bleu. «Около 800 такси планируют искусственно создать дорожные заторы в Марселе. От 500 до 800 машин такси съедутся из разных городов региона в Бордо. Параллельно с акциями таксистов в некоторых французских регионах, особенно в столичном Иль-де-Франс, ожидаются серьезные проблемы с движением транспорта из-за массовых протестов фермеров», — передает ТАСС, ссылаясь на сообщение радиостанции France Bleu. По данным радиостанции, причиной протестов таксистов стали изменения в законодательстве. У таксистов снизятся доходы из-за обязательного использования интернет-платформ при бронировании заказов. Фермеры недовольны завозом на внутренний рынок иностранной сельхозпродукции, в том числе из Украины.