В ХМАО на федеральной трассе организовано реверсивное движение из-за аварии с грузовиками

На федеральной трассе из-за аварии организовано реверсивное движение
В ХМАО на федеральной трассе Нягань — Талинка организовано реверсное движение из-за столкновения грузовиков и автомобиля УАЗ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
«С пяти часов до девяти утра движение [на трассе] было перекрыто. Сейчас организовано реверсное движение», — сообщили в полиции.
Грузовой автомобиль на трассе въехал в стоящий на обочине автомобиль, тот из-за столкновения врезался в другую машину, припаркованную впереди него. В ДТП пострадали трое водителей.
Ранее на федеральной трассе Нягань — Талинка из-за ДТП было перекрыто движение. На месте работают оперативные службы.
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