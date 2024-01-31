31 января 2024

В ХМАО на федеральной трассе организовано реверсивное движение из-за аварии с грузовиками

В ХМАО в ДТП на федеральной трассе пострадали три человека
© Служба новостей «URA.RU»
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На федеральной трассе из-за аварии организовано реверсивное движение Фото:

В ХМАО на федеральной трассе Нягань — Талинка организовано реверсное движение из-за столкновения грузовиков и автомобиля УАЗ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«С пяти часов до девяти утра движение [на трассе] было перекрыто. Сейчас организовано реверсное движение», — сообщили в полиции.

Грузовой автомобиль на трассе въехал в стоящий на обочине автомобиль, тот из-за столкновения врезался в другую машину, припаркованную впереди него. В ДТП пострадали трое водителей.

Ранее на федеральной трассе Нягань — Талинка из-за ДТП было перекрыто движение. На месте работают оперативные службы.

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В ХМАО на федеральной трассе Нягань — Талинка организовано реверсное движение из-за столкновения грузовиков и автомобиля УАЗ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «С пяти часов до девяти утра движение [на трассе] было перекрыто. Сейчас организовано реверсное движение», — сообщили в полиции. Грузовой автомобиль на трассе въехал в стоящий на обочине автомобиль, тот из-за столкновения врезался в другую машину, припаркованную впереди него. В ДТП пострадали трое водителей. Ранее на федеральной трассе Нягань — Талинка из-за ДТП было перекрыто движение. На месте работают оперативные службы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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