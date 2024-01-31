31 января 2024

В ХМАО из-за столкновения грузовиков на трассе перекрыто движение

© Служба новостей «URA.RU»
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Пост ДПС на трассе. Сургутский район, машина дпс, мигалка, полицейская машина, дальнобойщики, полиция, проблесковый маячок, гибдд, дпс, трасса, грузовой автомобиль
Полиция выясняет обстоятельства аварии Фото:

В ХМАО на автодороге Нягань — Талинка произошла авария с несколькими грузовиками. Движение на трассе перекрыто, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД.

«Автодороге Нягань-Талинка на 41 километре полностью перекрыта из-за аварии. На месте работают оперативные службы», — сообщили журналисту URA.RU в полиции.

Информация о пострадавших и снятии ограничений уточняется. Полиция выясняет обстоятельства аварии.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО легковушка въехала в вахтовый вагон нефтяной компании. В ДТП пострадали два человека.

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В ХМАО на автодороге Нягань — Талинка произошла авария с несколькими грузовиками. Движение на трассе перекрыто, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД. «Автодороге Нягань-Талинка на 41 километре полностью перекрыта из-за аварии. На месте работают оперативные службы», — сообщили журналисту URA.RU в полиции. Информация о пострадавших и снятии ограничений уточняется. Полиция выясняет обстоятельства аварии. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО легковушка въехала в вахтовый вагон нефтяной компании. В ДТП пострадали два человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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