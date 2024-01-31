В ХМАО из-за столкновения грузовиков на трассе перекрыто движение

Полиция выясняет обстоятельства аварии
В ХМАО на автодороге Нягань — Талинка произошла авария с несколькими грузовиками. Движение на трассе перекрыто, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД.
«Автодороге Нягань-Талинка на 41 километре полностью перекрыта из-за аварии. На месте работают оперативные службы», — сообщили журналисту URA.RU в полиции.
Информация о пострадавших и снятии ограничений уточняется. Полиция выясняет обстоятельства аварии.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО легковушка въехала в вахтовый вагон нефтяной компании. В ДТП пострадали два человека.
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