В ХМАО из-за столкновения грузовиков на трассе перекрыто движение

01 февраля 2024 в 09:50 Размер текста - 17 +

Полиция выясняет обстоятельства аварии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В ХМАО на автодороге Нягань — Талинка произошла авария с несколькими грузовиками. Движение на трассе перекрыто, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД. «Автодороге Нягань-Талинка на 41 километре полностью перекрыта из-за аварии. На месте работают оперативные службы», — сообщили журналисту URA.RU в полиции. Информация о пострадавших и снятии ограничений уточняется. Полиция выясняет обстоятельства аварии. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО легковушка въехала в вахтовый вагон нефтяной компании. В ДТП пострадали два человека.

В ХМАО на автодороге Нягань — Талинка произошла авария с несколькими грузовиками. Движение на трассе перекрыто, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД. «Автодороге Нягань-Талинка на 41 километре полностью перекрыта из-за аварии. На месте работают оперативные службы», — сообщили журналисту URA.RU в полиции. Информация о пострадавших и снятии ограничений уточняется. Полиция выясняет обстоятельства аварии. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО легковушка въехала в вахтовый вагон нефтяной компании. В ДТП пострадали два человека.