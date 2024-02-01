Дело челябинского экс-силовика Савоськина ушло в суд

Алексей Савоськин готовится к судебному процессу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уголовное дело по факту превышения должностных полномочий и коррупции в отношении экс-начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Калининского райотдела полиции Челябинска Алексея Савоськина ушло в суд. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Расследование по делу Савоськина завершено. Обвинительное заключение утверждено. Дело направлено в Калининский райсуд для рассмотрения. Экс-силовик готовится к судебному процессу», — рассказал URA.RU источник.

Дело Савоськина будет рассмотрено в особом порядке. Он давно признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой Калининского райсуда. Там на звонок не ответили.

Савоськина задержали в конце февраля 2023 года. Изначально его обвинили лишь в превышении должностных полномочий. Следствие считало, что он незаконно возбудил уголовное дело в отношении женщины, работавшей в фирме его знакомого. Под давлением она переписала квартиру на бизнесмена и отдала ему несколько миллионов рублей. После проверки дело в отношении сотрудницы признали незаконным, а Савоськин попал под следствие и был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

Уже находясь в СИЗО, Савоськин признался в получении взяток. Это было сделано в рамках досудебного соглашения. Материалы по факту коррупции были приобщены к делу о превышении полномочий. Однако признание не помогло бывшему силовику выйти из СИЗО.