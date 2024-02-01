01 февраля 2024

Бойцы из зоны СВО поблагодарили сенатора от ХМАО Исакова за спасенные жизни. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День ХМАО и ЯНАО. Выставка Россия на ВДНХ. Москва, исаков эдуард
Депутат регулярно оказывает поддержку бойцам в зоне СВО Фото:

Боец с позывным «Седой» поблагодарил сенатора от ХМАО и депутата Госдумы Эдуарда Исакова за помощь. Благодаря ей он и другие бойцы смогли сохранить свои жизни в бою.

«Эдуард Владимирович, это Седой. Благодаря вашей помощи наши ребята сохраняют свои жизни. Вам от себя лично и от наших мужиков большое спасибо и благодарность», — разместил фото со словами благодарности Исаков в своем telegram-канале.

В ответ политик поблагодарил военнослужащих за службу. Он пожелал им и их семья здоровья и благополучия. «Дорогие Братья! Спасибо вам, за вашу службу! За ваше Служение Отечеству! Дай Бог вам и вашим семьям здоровья и благополучия! Низкий поклон и уважение!» — ответил Исаков.

В конце декабря политик сообщил об отправке 20-ти тонн гуманитарной помощи югорским танкистам на передовую. Власти ХМАО в кратчайшие сроки собрали для бойцов все необходимое и отправили на фронт.

Написали в соцсети бойцы Исакову
Написали в соцсети бойцы Исакову

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Боец с позывным «Седой» поблагодарил сенатора от ХМАО и депутата Госдумы Эдуарда Исакова за помощь. Благодаря ей он и другие бойцы смогли сохранить свои жизни в бою. «Эдуард Владимирович, это Седой. Благодаря вашей помощи наши ребята сохраняют свои жизни. Вам от себя лично и от наших мужиков большое спасибо и благодарность», — разместил фото со словами благодарности Исаков в своем telegram-канале. В ответ политик поблагодарил военнослужащих за службу. Он пожелал им и их семья здоровья и благополучия. «Дорогие Братья! Спасибо вам, за вашу службу! За ваше Служение Отечеству! Дай Бог вам и вашим семьям здоровья и благополучия! Низкий поклон и уважение!» — ответил Исаков. В конце декабря политик сообщил об отправке 20-ти тонн гуманитарной помощи югорским танкистам на передовую. Власти ХМАО в кратчайшие сроки собрали для бойцов все необходимое и отправили на фронт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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