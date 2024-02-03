03 февраля 2024
02 февраля 2024

Пермские дети построили почти семиметрового снеговика. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по украшенным к Новому году объектам Курган, снеговик
Дети во второй раз построили огромного снеговика (архивное фото) Фото:

Дети из города Чайковский в Пермском крае построили 6,5-метрового снеговика. Они потратили на это неделю, сообщается в telegram-канале Ural Mash.

«Чтобы построить снеговика, мы используем каркас из поликарбоната и закидываем в него снег. Для усиления мы вбиваем бруски, чтобы не упал», — рассказывают дети в видео, опубликованном в telegram-канале.

До этого школьники строили пятиметрового снеговика, но скульптура не выдержала ветра, наклонилась и сломалась. На возведение нового исполина они потратили неделю.

Высота снеговика — 6,5 метров
Высота снеговика — 6,5 метров

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Дети из города Чайковский в Пермском крае построили 6,5-метрового снеговика. Они потратили на это неделю, сообщается в telegram-канале Ural Mash. «Чтобы построить снеговика, мы используем каркас из поликарбоната и закидываем в него снег. Для усиления мы вбиваем бруски, чтобы не упал», — рассказывают дети в видео, опубликованном в telegram-канале. До этого школьники строили пятиметрового снеговика, но скульптура не выдержала ветра, наклонилась и сломалась. На возведение нового исполина они потратили неделю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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