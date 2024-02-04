Завод Южноуральска выпустит изоляторы проводов для районов с грязной атмосферой

05 февраля 2024 в 11:23 Размер текста - 17 +

Новые изоляторы будут работать на подстанциях в районах с грязной атмосферой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Завод «Ю.М.Э.К» в Южноуральске (Челябинская область) выпустит новую модель изоляторов проводов, которые будут служить в районах с грязной атмосферой. Об этом рассказала начальник ОТК Любовь Гребенщикова. Часть затрат по научным изысканиям компенсируют власти. «В линейке завода появилась новая модель изоляторов. Их использование позволяет добиться существенного повышения эксплуатационной надежности изолирующей подвески в районах с критической загрязненностью атмосферы без увеличения строительной длины гирлянды», — отметила Гребенщикова. Изоляторы ПСА120АГ аэродинамическим профилем и гидрофобным покрытием будут выполнены на основе силиконовых компаундов горячего отвердения. Изделие будет предохранять подвеску провода и грозозащитный трос на подстанциях, электростанциях и на воздушных линиях передачи постоянного и переменного тока. Власти компенсируют 1,6 млн рублей, затраченных на научные изыскания. В целом наблюдательный совет регионального фонда развития промышленности (ФРП) одобрил три заявки на сумму более восьми млн рублей. Поддержку окажут также проектам компании «Энергия+21» и группа «Магнезит». Оборудование первого из производителей экономично, функционально и надежно обеспечит срабатывание устройств в случае грозовых перенапряжений. На проект выделили 3,8 млн рублей. «Магнезит» представил два проекта, оба из которых получили финансирование. Каждый предполагает усовершенствовать огнеупоры, что увеличит выпуск с 3,5 тысячи тонн в год до 7 — 8 тысяч тонн в 2029 году. Работают изделия в самых агрессивных средах и температурах до 1800 градусов на предприятиях черной и цветной металлургии. Комбинат получит 2,7 млн рублей. В 2023 году ФРП группа уже становилась получателем гранта в размере 2,5 млн рублей. Тогда средства были израсходованы на покупку лабораторного оборудования. Техника понадобится в производстве неформованных огнеупоров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Завод «Ю.М.Э.К» в Южноуральске (Челябинская область) выпустит новую модель изоляторов проводов, которые будут служить в районах с грязной атмосферой. Об этом рассказала начальник ОТК Любовь Гребенщикова. Часть затрат по научным изысканиям компенсируют власти. «В линейке завода появилась новая модель изоляторов. Их использование позволяет добиться существенного повышения эксплуатационной надежности изолирующей подвески в районах с критической загрязненностью атмосферы без увеличения строительной длины гирлянды», — отметила Гребенщикова. Изоляторы ПСА120АГ аэродинамическим профилем и гидрофобным покрытием будут выполнены на основе силиконовых компаундов горячего отвердения. Изделие будет предохранять подвеску провода и грозозащитный трос на подстанциях, электростанциях и на воздушных линиях передачи постоянного и переменного тока. Власти компенсируют 1,6 млн рублей, затраченных на научные изыскания. В целом наблюдательный совет регионального фонда развития промышленности (ФРП) одобрил три заявки на сумму более восьми млн рублей. Поддержку окажут также проектам компании «Энергия+21» и группа «Магнезит». Оборудование первого из производителей экономично, функционально и надежно обеспечит срабатывание устройств в случае грозовых перенапряжений. На проект выделили 3,8 млн рублей. «Магнезит» представил два проекта, оба из которых получили финансирование. Каждый предполагает усовершенствовать огнеупоры, что увеличит выпуск с 3,5 тысячи тонн в год до 7 — 8 тысяч тонн в 2029 году. Работают изделия в самых агрессивных средах и температурах до 1800 градусов на предприятиях черной и цветной металлургии. Комбинат получит 2,7 млн рублей. В 2023 году ФРП группа уже становилась получателем гранта в размере 2,5 млн рублей. Тогда средства были израсходованы на покупку лабораторного оборудования. Техника понадобится в производстве неформованных огнеупоров.