04 февраля 2024
03 февраля 2024

В ХМАО директор охранной фирмы подозревается в педофилии

© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийский дед мороз на площади города. Тюмень, педофилия, ребенок без присмотра, педофил, дети без присмотра
Следователи выясняют детали случившегося Фото:

В Сургуте (ХМАО) директор охранной фирмы «Сфера Аэро» подозревается в насилии над четырехлетней девочкой. Об этом URA.RU сообщил источник из правоохранительных структур города.

«Мужчина воспользовался беспомощностью девочки и совершил над ней насильственные действия сексуального характера. Все произошло у мужчины в квартире. Как именно все произошло, сейчас выясняют следователи», — сообщил источник.

За разъяснениями журналист агентства обратился в следственное управление СК РФ по ХМАО. Там не стали разглашать детали произошедшего. Однако сообщили, что подозреваемый находится под стражей.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мужчина пытался изнасиловать восьмилетнего сына сожительницы. Его остановили знакомые женщины. Которые заметили, что мужчина пристает к ребенку.

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В Сургуте (ХМАО) директор охранной фирмы «Сфера Аэро» подозревается в насилии над четырехлетней девочкой. Об этом URA.RU сообщил источник из правоохранительных структур города. «Мужчина воспользовался беспомощностью девочки и совершил над ней насильственные действия сексуального характера. Все произошло у мужчины в квартире. Как именно все произошло, сейчас выясняют следователи», — сообщил источник. За разъяснениями журналист агентства обратился в следственное управление СК РФ по ХМАО. Там не стали разглашать детали произошедшего. Однако сообщили, что подозреваемый находится под стражей. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мужчина пытался изнасиловать восьмилетнего сына сожительницы. Его остановили знакомые женщины. Которые заметили, что мужчина пристает к ребенку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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