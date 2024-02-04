В ХМАО директор охранной фирмы подозревается в педофилии

В Сургуте (ХМАО) директор охранной фирмы «Сфера Аэро» подозревается в насилии над четырехлетней девочкой. Об этом URA.RU сообщил источник из правоохранительных структур города.
«Мужчина воспользовался беспомощностью девочки и совершил над ней насильственные действия сексуального характера. Все произошло у мужчины в квартире. Как именно все произошло, сейчас выясняют следователи», — сообщил источник.
За разъяснениями журналист агентства обратился в следственное управление СК РФ по ХМАО. Там не стали разглашать детали произошедшего. Однако сообщили, что подозреваемый находится под стражей.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мужчина пытался изнасиловать восьмилетнего сына сожительницы. Его остановили знакомые женщины. Которые заметили, что мужчина пристает к ребенку.
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