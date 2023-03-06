06 марта 2023

В ХМАО мужчина пытался изнасиловать восьмилетнего сына сожительницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему детская безопасность. Курган, наказание, насилие, мальчик, домашнее насилие, ребенок, строгий родитель
Остановили мужчину гости, находящиеся в квартире Фото:

В Мегионе (ХМАО) задержан мужчина, который во время вечеринки пытался изнасиловать восьмилетнего сына своей сожительницы. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах округа.

«Во время вечеринки, подозреваемый находясь в алкогольном состоянии, начал приставать к восьмилетнего сыну своей сожительницы. Хорошо, что в квартире было много народа, и они увидели, что мужчина, так скажем, проявляет действия сексуального характера к ребенку. Они тут же пресекли это, а мать мальчика написала заявление в полицию. Сейчас подозреваемый задержан», — сообщил собеседник.

В следственном управлении СК РФ по ХМАО журналисту URA.RU подтвердили произошедшее. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. «В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетнего. Подозреваемый задержан. Проводятся следственные действия», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске отчим три года насиловал падчерицу. По версии следствия, в период с 2020 года по январь 2023 года подозреваемый неоднократно насиловал 14-летнюю девочку, угрожая ей физической расправой.

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В Мегионе (ХМАО) задержан мужчина, который во время вечеринки пытался изнасиловать восьмилетнего сына своей сожительницы. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах округа. «Во время вечеринки, подозреваемый находясь в алкогольном состоянии, начал приставать к восьмилетнего сыну своей сожительницы. Хорошо, что в квартире было много народа, и они увидели, что мужчина, так скажем, проявляет действия сексуального характера к ребенку. Они тут же пресекли это, а мать мальчика написала заявление в полицию. Сейчас подозреваемый задержан», — сообщил собеседник. В следственном управлении СК РФ по ХМАО журналисту URA.RU подтвердили произошедшее. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. «В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетнего. Подозреваемый задержан. Проводятся следственные действия», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске отчим три года насиловал падчерицу. По версии следствия, в период с 2020 года по январь 2023 года подозреваемый неоднократно насиловал 14-летнюю девочку, угрожая ей физической расправой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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