В ХМАО мужчина пытался изнасиловать восьмилетнего сына сожительницы

Остановили мужчину гости, находящиеся в квартире Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Мегионе (ХМАО) задержан мужчина, который во время вечеринки пытался изнасиловать восьмилетнего сына своей сожительницы. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах округа.

«Во время вечеринки, подозреваемый находясь в алкогольном состоянии, начал приставать к восьмилетнего сыну своей сожительницы. Хорошо, что в квартире было много народа, и они увидели, что мужчина, так скажем, проявляет действия сексуального характера к ребенку. Они тут же пресекли это, а мать мальчика написала заявление в полицию. Сейчас подозреваемый задержан», — сообщил собеседник.

В следственном управлении СК РФ по ХМАО журналисту URA.RU подтвердили произошедшее. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. «В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетнего. Подозреваемый задержан. Проводятся следственные действия», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске отчим три года насиловал падчерицу. По версии следствия, в период с 2020 года по январь 2023 года подозреваемый неоднократно насиловал 14-летнюю девочку, угрожая ей физической расправой.