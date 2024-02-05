Бастрыкин не согласен с итогами проверки по факту смерти ребенка в Челябинске

Бастрыкин требует показать доклад о расследовании гибели ребенка Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует доклад о расследовании уголовного дела по факту смерти 9-летнего мальчика в Челябинской области. Экспертиза не выявили связи между обследованием ребенка и его последующей смертью в больнице, сообщает пресс-служба ведомства.

«Жительница Челябинской области выражает несогласие с результатами установления обстоятельств смерти ее 9-летнего сына в медицинском учреждении. [Бастрыкин] поручил руководству СУ СК России по Челябинской области представить доклад о расследовании уголовного дела», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Случай произошел 6 июля 2022 года в микрорайоне «Привилегия» Сосновского района. Мальчик упал с велосипеда, мама вызвала ему скорую, но ждать ее пришлось 40 минут. На следующий день ребенок умер в больнице. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части второй статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По информации URA.RU, причиной смерти стал ушиб сердца. Травму не удалось своевременно выявить, так как ребенку не была сделана электрокардиограмма. Проведение ЭКГ детям в данном случае не регламентировано нормативными документами Минздрава, говорят судмедэксперты. Значит, медики, лечившие мальчика, не виноваты в его гибели. Уголовное дело по поводу смерти девятилетнего мальчика могут закрыть.