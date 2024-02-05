В Сургуте найден ребенок, который пропал из дома несколько дней назад

Подростка нашли ночью 5 февраля
В Сургуте (ХМАО) полиция нашла ребенка, который ушел из дома и не появлялся три дня. Об этом URA.RU сообщили в городском управлении МВД.
«Ребенка нашли. Подробности не раскрываются, так речь о несовершеннолетнем», — сообщили в ведомстве.
Подтверждают эту информацию и волонтеры, которые объявили розыск. В группе «ВКонтакте» «Поиск пропавших людей -Югра» сказано, что ребенок найден. «Найден. Жив. Спасибо всем за репосты», — сказано в сообществе.
Ранее URA.RU сообщало, что волонтеры в ХМАО разыскивают 15-летнего подростка. Мальчик ушел из дома 2 февраля 2024 года и пропал.
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