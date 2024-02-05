05 февраля 2024

В Сургуте найден ребенок, который пропал из дома несколько дней назад

© Служба новостей «URA.RU»
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Подростка нашли ночью 5 февраля
Подростка нашли ночью 5 февраля Фото:

В Сургуте (ХМАО) полиция нашла ребенка, который ушел из дома и не появлялся три дня. Об этом URA.RU сообщили в городском управлении МВД.

«Ребенка нашли. Подробности не раскрываются, так речь о несовершеннолетнем», — сообщили в ведомстве.

Подтверждают эту информацию и волонтеры, которые объявили розыск. В группе «ВКонтакте» «Поиск пропавших людей -Югра» сказано, что ребенок найден. «Найден. Жив. Спасибо всем за репосты», — сказано в сообществе.

Ранее URA.RU сообщало, что волонтеры в ХМАО разыскивают 15-летнего подростка. Мальчик ушел из дома 2 февраля 2024 года и пропал.

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В Сургуте (ХМАО) полиция нашла ребенка, который ушел из дома и не появлялся три дня. Об этом URA.RU сообщили в городском управлении МВД. «Ребенка нашли. Подробности не раскрываются, так речь о несовершеннолетнем», — сообщили в ведомстве. Подтверждают эту информацию и волонтеры, которые объявили розыск. В группе «ВКонтакте» «Поиск пропавших людей -Югра» сказано, что ребенок найден. «Найден. Жив. Спасибо всем за репосты», — сказано в сообществе. Ранее URA.RU сообщало, что волонтеры в ХМАО разыскивают 15-летнего подростка. Мальчик ушел из дома 2 февраля 2024 года и пропал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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